Diretta Empoli Monza, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Castellani per la sesta giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA EMPOLI MONZA (RISULTATO 0-0): INIZIATA

Si va, si parte con la diretta Empoli Monza con il risultato ancora di 0-0. Il match è già cominciato con grandi emozioni come ad esempio la conclusione da parte di Alvarez e la risposta targata da Gion che ci prova da fuori area.

La prima grandissima chance è però per i brianzoli con Colombo che su regalo di Fulignati colpisce il palo, capitando sui piedi di Alvarez che sbaglia da posizione perfetta. È già arrivata la prima ammonizione della gara all’indirizzo di Colombo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA EMPOLI MONZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo ora alle statistiche della diretta di Empoli Monza, due squadre che riusciranno sicuramente a regalare spettacolo, ma noi con questa rubrica vogliamo capire chi riuscirà a fare lòa differenza a livello di numeri per portare a casa i tre punti. In questo modo, con i dati a nostra disposizione vedremo anche quali saranno i trend più importanti di questa partita. L’Empoli ha costruito la sua identità su difesa e compattezza: è tra le squadre che subiscono meno gol su palla inattiva (solo 1 ogni 20 corner concessi), mentre in attacco segna appena il 18% dei propri gol su piazzato.

Il Monza, invece, sfrutta meglio le situazioni da fermo: il 30% delle reti arriva da calci d’angolo o punizioni laterali. Nei tiri in porta, l’Empoli si ferma a 4.5 di media, il Monza arriva a 6. Differenze nette anche sulla disciplina: i brianzoli vedono meno cartellini (2 a gara), gli azzurri ne subiscono circa 3. Una partita che potrebbe decidersi proprio sui dettagli da calcio piazzato. Davvero interessante, adesso via al commento live della diretta di Empoli Monza, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA EMPOLI MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Empoli Monza non verrà trasmessa in televisione a meno che non possediate una smart tv che vi permetta di accedere alle applicazioni di Amazon Prime Video o di DAZN. La prima garantirà lo streaming di questa sfida per gli iscritti al canale LaB channel mentre gli abbonati alla seconda piattaforma potranno selezionare la sfida senza ulteriori operazioni.

EMPOLI MONZA, SQUADRE DISTANTI DI DUE PUNTI

Parte alle ore 20:30 di mercoledì 1 ottobre 2025 la diretta Empoli Monza. Presso lo Stadio Carlo Castellani i toscani cercheranno di cogliere un’occasione favorevole per rilanciarsi e sorpassare al tempo stesso i diretti rivali della sesta giornata di campionato. L’Empoli ed il Monza risultano appunto essere distanti appena due punti nella classifica di Serie B.

I padroni di casa hanno sin qui racimolato cinque punti in altrettante partite come dicevamo dall’inizio della stagione 2025/2026 per quanto concerne questa competizione. Dopo il successo col Padova all’esordio, gli Azurri hanno alternato sconfitte e pareggi arrivando a questo impegno dal 2 a 2 nel derby contro la Carrarese.

Se la sta invece passando leggermente meglio la compagine brianzola, anche lei retrocessa dalla Serie A al termine della scorsa annata calcistica. A differenza degli avversari di turno, i biancorossi hanno ottenuto una vittoria in più e si trovano in nona posizione a pari merito con la Juve Stabia ed anche il Padova.

L’Empoli, che condivide il piazzamento in graduatoria con Entella, Reggiana e Catanzaro, tenterà di ribaltare il pronostico e di ripetere quanto fatto dal Padova nell’ultimo weekend. I veneti hanno saputo battere di misura i lombardi allo U-Power Stadium con un gol segnato da Varas nella prima parte del secondo tempo.

DIRETTA EMPOLI MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 con Fulignati in porta, Obaretin, Lovato e Curto sulla linea a tre, Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes e Carboni nel mezzo, Shpendi e Popov in attacco pare essere la scelta più azzeccata per i padroni di casa allenati da mister Pagliuca nelle probabili formazioni della diretta Empoli Monza. Il modulo 3-4-1-2 con Thiam fra i pali, Izzo, Ravanelli nelle retrovie, Lucchesi, Birindelli, Obiang, Colombo e Paulo Azzi a centrocampo, Colpani da trequartista dietro a Maric ed Alvarez sarà quasi di sicuro quello selezionato per gli ospiti dal tecnico Bianco.

DIRETTA EMPOLI MONZA, LE QUOTE

Secondo ad esempio Snai, l’esito finale della diretta Empoli Monza potrebbe essere leggermente favorevole agli ospiti stando alle quote presentate alla vigilia. Il 2 che indica il successo dei brianzoli viene appunto quotato a 2.55 mentre l’1 è invece fissato a 2.90. In ogni caso l’agenzia di scommesse sembra ritenere che il risultato meno probabile con cui possa finire questa sfida è il pareggio, considerando che l’x viene pagato a 3.05.