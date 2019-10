Diretta Empoli Napoli Primavera/ Streaming video tv: posta in palio già pesante

Empoli Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione Aia di Asti, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 7 ottobre 2019, come posticipo della quarta giornata del Campionato Primavera 1 2019-2020. Empoli Napoli Primavera sarà una sfida già molto delicata: i toscani settimana scorsa pareggiando sul campo della Lazio hanno ottenuto il primo punto in classifica, il Napoli dal canto suo non è molto più in alto, perché ha raccolto finora tre punti e nella scorsa giornata ha perso in casa contro l’Inter. Insomma, la posta in palio è già piuttosto delicata: i partenopei se vogliono giullare ambizioni di livello in questa stagione devono tornare dalla Toscana con la vittoria, d’altro canto pure l’Empoli ha il dovere di muovere una classifica già deficitaria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Empoli Napoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA

In conclusione, ecco uno sguardo anche alle probabili formazioni per Empoli Napoli Primavera. I toscani allenati da Antonio Buscè dovrebbero proporre il modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Pratelli in porta; Viti, Matteucci e Fradella davanti a lui nella retroguardia a tre; una folta linea a cinque di centrocampo, composta da destra a sinistra da Donati, Sidibe, Zelenkovs, Asilani ed Adamoli; infine la coppia d’attacco, dove dovremmo vedere in azione Merola e Cannavò. La replica del Napoli allenato da Roberto Baronio invece dovrebbe concretizzarsi nel 3-4-3: in difesa Costanzo è squalificato, potrebbero giocare Zanoli, D’Onofrio e Manzi davanti al portiere Idasiak; a centrocampo ecco invece Zanon a destra, Labriola e Mamas centrali, Zedadka a sinistra; infine il tridente, dove i titolari potrebbero essere Sgarbi, Palmieri e Vrakas.



