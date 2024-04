DIRETTA/ Empoli Napoli video streaming tv: due squadre in evidente difficoltà (Serie A, 20 aprile 2024)

DIRETTA EMPOLI NAPOLI, IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida Empoli Napoli vede affrontarsi due squadre che stanno attraversando un momento molto difficile della propria stagione. Empoli che ha raccolto solamente tre punti nelle ultime cinque sfide. Successo contro il Torino e sconfitte affrontando Lecce, Inter, Bologna e Milan. Napoli che ha pareggiato in casa nell’ultimo turno contro il Frosinone e che è alla ricerca di punti per fare tornare a sorridere i propri tifosi.

Formazioni Empoli Napoli/ Quote: destini incrociati per i due capitani! (Serie A, oggi 20 aprile 2024)

L’unica vittoria negli ultimi cinque incontri è avvenuta contro il Monza con il risultato di 2-4. Prima di quel successo due pareggi contro Inter e Torino ed una sconfitta affrontando l’Atalanta. La gara di andata tra Empoli e Napoli è stata vinta a sorpresa dalla squadra toscana. La rete nel finale del centrocampista ucraino Kovalenko è valsa anche l’esonero del francese Rudi Garcia. (Marco Genduso)

Diretta/ Lecce Empoli (risultato finale 1-0): segna Sansone al novantesimo! (Serie A, 13 aprile 2024)

EMPOLI NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi se lo stesse chiedendo, la diretta tv Empoli Napoli è disponibile solo ed esclusivamente su Dazn. Sky infatti non trasmetterà l’incontro che dunque sarà visibile solamente se abbonati a Dazn. Per la diretta streaming basterà avere un qualsiasi dispositivo mobile con l’applicazione di Dazn.

TRASFERTA TOSCANA PER GLI AZZURRI

I toscani per rincorrere il sogno salvezza, i campani per qualificarsi in Europa. La diretta Empoli Napoli, match in programma sabato 20 aprile alle ore 18:00, vede due squadre che per motivi diversi inseguono i tre punti. La squadra di Nicola è reduce dalla beffa di Lecce, sconfitta maturata all’ultimo minuto, che in qualche modo si pareggia con la vittoria last-minute per 3-2 contro il Torino.

DIRETTA/ Milan Empoli Primavera (risultato finale 3-2): il gol di Liberali è decisivo! (13 aprile 2024)

Il Napoli sembrava aver acquisito fiducia con il 4-2 spettacolare di Monza in rimonta ricco di gol da applausi, ma in realtà già dalla settimana dopo è arrivato il pareggio per 2-2 col Frosinone che ha di nuovo buttato giù la squadra di Calzona che adesso, come obiettivo, ha quello di qualificarsi per l’Europa. Le possibilità ci sono, ma bisogna anche vedere in quale Europa finirà la squadra azzurra.

EMPOLI NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista dell’inizio della partita, andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Napoli. Il tecnico Nicola dovrebbe aver optato per il 3-4-2-1 con Caprile tra i pali, in difesa l’ex Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. Sugli esterni agiranno Gyasi e Pezzella mentre Marin e Bastoni giocheranno a centrocampo. Zurkowski e Cambiaghi supporteranno infine Niang.

Il Napol di Calzona non cambia e continua con il 4-3-3. Tra i pali Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi comporranno il reparto difensivo. Anguissa e Zielinski saranno le mezzali con Lobotka in regia. Davanti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia confermatissimi.

EMPOLI NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Su chi sarà il favorito di questa gara non c’è dubbio: le quote per le scommesse della diretta Empoli Napoli attribuiscono agli ospiti la maggior probabilità di vincere a 1.75. L’1 è dato a cinque volte la posta in palio mentre la X a 4.25.

Sulle reti segnate, nonostante il solo gol maturato nella sfida d’andata, l’Over 2.5 è meno quotato dell’Under alla stessa soglia rispettivamente 1.70 e 2.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA