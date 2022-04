Diretta/ Empoli Napoli streaming video tv: partenopei, punto e a capo (Serie A)

DIRETTA EMPOLI NAPOLI: SPALLETTI NON VUOL PERDERE TERRENO!

Empoli Napoli, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. I partenopei provano a fare punto e a capo dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pari contro la Roma che hanno compromesso la corsa allo Scudetto: azzurri a -4 dal Milan e potenzialmente a -5 dall’Inter in caso di vittoria dei nerazzurri nel recupero col Bologna, ma Spalletti vuole tornare a vincere per non lasciare nulla di intentato.

Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote, Lozano favorito nel tridente (Serie A)

Paradossale la situazione dell’Empoli che attende ancora la prima vittoria del 2022, dopo un eccellente girone d’andata i toscani non vincono da 16 partite consecutive di campionato, ultimo successo curiosamente proprio in casa del Napoli il 12 dicembre scorso. Empoli vincente anche nell’ultimo precedente interno contro i partenopei, 2-1 il 3 aprile 2019.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI/ Diretta tv, potrebbe esserci spazio per Mertens

DIRETTA EMPOLI NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Napoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Empoli Bologna Primavera (risultato finale 2-1): la decide Baldanzi!

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Napoli, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA