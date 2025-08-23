Serie B, Diretta Empoli Padova, streaming video tv: i toscani tornano in cadetteria e avranno subito un test con una neopromossa (23 agosto 2025)

DIRETTA EMPOLI PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Empoli Padova ci proporrà fra pochi minuti una partita che ha tutto sommato una discreta tradizione recente nel campionato di Serie B, nel quale sono stati giocati tutti gli ultimi dieci precedenti fra il mese di novembre 2009 e il febbraio 2014, anche se questo ovviamente significa che la partita fra toscani e veneti adesso manca da oltre un decennio. Vi proponiamo allora più che altro per curiosità le statistiche più recenti della diretta Empoli Padova, con quattro vittorie per la squadra toscana, curiosamente due nella stagione 2009-2010 e altrettante nel 2013-2014.

Nel mezzo invece avevano fatto meglio i veneti, con due vittorie per il Padova e quattro pareggi nelle sei partite disputate fra il 2010-2011 e il 2012-2013. Insomma, il fattore campo conta relativamente, a maggior ragione che pure i successi del Padova sono stati per il 50% in casa e per il 50% in trasferta. Il match torna dopo undici anni d’assenza, che cosa ci potrà dire questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI PADOVA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Empoli Padova, avrete due possibilità ovvero abbonarvi a DAZN oppure ad Amazon Prime Video (LaB Channel). Per quanto riguarda la diretta streaming dovrete affidarvi alle applicazioni di DAZN e Amazon Prime.

SI INIZIA AL CASTELLANI

Siamo pronti, la Serie B sta finalmente per cominciare: la diretta Empoli Padova, in programma sabato 23 agosto 2025 alle ore 19:00, vedrà sfidarsi una delle retrocesse dalla Serie A contro una delle neopromosse dalla Serie C.

I toscani sono partiti col piede giusto in questa stagione grazie alla vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana in occasione dei 32esimi di finali: gol iniziale di Gondo per i granata, pareggio di Ilie nella ripresa e successo ai calci di rigore.

Il Padova invece non è riuscito a superare il primo scoglio in Coppa Italia, uscendone sconfitti per 2-0 contro il Vicenza (reti di Capello e Caferri). I tifosi biancorossi però hanno ancora negli occhi la straordinaria promozione grazie alla vittoria del campionato di Serie C Girone A con 86 punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PADOVA

L’Empoli opterà per un 3-5-2 classico con Fulignati in porta e Carboni, Curto e Guarino in difesa. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ilie, Belardinelli e Ignacchiti con Ebuehi e Moruzzi larghi. In attacco la coppia Shpendi-Popov.

Il Padova predilige il 3-4-3 come assetto tattico con Fortin tra i pali. Difesa titolare formata da Faedo, Perrotta e Pastina mentre a centrocampo, da destra verso sinistra, Belli, Crisetig, Fusi e Seghetti. Trio offensivo Ghiglione, Bortolussi e Varas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI PADOVA

L’Empoli è dato a 1.87 in questa prima partita di campionato contro i 3.80 del 2 fisso per il Padova e i 3.70 del pareggio. Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è a 1.92 mentre il No Gol a 1.78.