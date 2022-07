Diretta Empoli Pafos/ Streaming video tv: i toscani cercano conferme (amichevole)

DIRETTA EMPOLI PAFOS: ALTRO TEST PER I TOSCANI

Empoli Pafos è in diretta dallo Sportzentrum di Wörgl, alle ore 13:30 di giovedì 28 luglio: questa amichevole fa proseguire il cammino estivo della squadra toscana, che si è recata in Austria per la seconda parte del lavoro in vista della stagione e lunedì ha battuto il Trabzonspor (1-0) campione di Turchia. Una vittoria che possiamo considerare di prestigio, per una squadra che riparte da una salvezza brillante ma anche sapendo che il girone di ritorno non è stato all’altezza di un’ottima andata, e dunque bisognerà provare a limare questi dettagli per soffrire anche meno della scorsa primavera.

Anche il Pafos, squadra del massimo campionato cipriota, ha giocato lunedì: in un altro incrocio contro una formazione di Serie A è stata rimontata dall’Udinese e ha perso, ma ha destato comunque una buona impressione e punta ora a crescere soprattutto a livello nazionale, magari provando a conquistare un posto nelle coppe europee. Noi restiamo in attesa della diretta di Empoli Pafos, nel frattempo proviamo a scoprire in che modo Paolo Zanetti potrebbe disporre in campo gli azzurri leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI PAFOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Empoli Pafos non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non c’è un’emittente che abbia acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della squadra toscana, e dunque – in assenza anche di un servizio di diretta streaming video – l’unica possibilità per essere informati sulle vicende della squadra di Paolo Zanetti sarà quello di visitare liberamente i profili dell’Empoli che sono a disposizione sui social network. In particolare consigliamo di consultare gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PAFOS

Avvicinandoci alla diretta di Empoli Pafos possiamo dunque parlare del 4-3-3 di Zanetti, che al momento è ancora in fase di sperimentazione: con tante amichevoli estive i giocatori ruoteranno non soltanto da partita a partita ma anche all’interno del singolo match, perché l’obiettivo è quello di metterli in ritmo ma valutare anche eventuali variazioni tattiche e magari scoprire in quale ruolo si possa intervenire in sede di calciomercato. Di sicuro i nuovi arrivati stuzzicano: Mattia Destro è ormai un veterano del nostro campionato e cerca rilancio in una piazza che potrebbe darglielo, De Winter è un difensore centrale giovane che ha mostrato ottime cose con la Juventus U23, e sembra pronto per il grande salto come titolare in Serie A.

Al suo fianco giocherà quasi certamente Viti, altro calciatore che rappresenta la linea verde dell’Empoli; partito invece Asllani, rivelazione dell’ultima Serie A, la maglia in cabina di regia sarà affidata a Razvan Marin che, nonostante la retrocessione con il Cagliari, ha fatto benissimo. Le certezze al momento restano giocatori come Bandinelli, Liam Henderson e Bajrami che infoltiscono la zona tra centrocampo e trequarti; da non sottovalutare Leo Stulac, che ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa.











