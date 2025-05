DIRETTA EMPOLI PARMA (RISULTATO 1-0): FASI INIZIALI DI GARA

In Toscana la partita tra Empoli e Parma è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa riescono a passare in vantaggio verso l’11’ grazie alla rete messa a segno da Fazzini, sul corner di Henderson. Ecco anche le panchine ufficiali: EMPOLI – A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Sambia, Anjorin, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa. PARMA – A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Camara, Azevedo, Djuric, Circati, Haj, Plicco, Man. Allenatore: Cristian Chivu. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA EMPOLI PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La varietà di scelta non manca per chi volesse vedere la diretta Empoli Parma senza andare allo stadio poichè verrà trasmessa da Now, da Sky e pure da DAZN. Gli abbonati ad una di queste piattaforme potranno seguire la gara in streaming sulle applicazioni dedicate come NOW TV o Sky Go. In televisione gli iscritti all’emittente satellitare potranno invece sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Vediamo insieme prima del fischio iniziale della diretta di Empoli Parma quali sono le statistiche che potrebbero decidere la partita, in maniera tale da andare a capire chi potrebbe avere la meglio in questo confronto proprio grazie ai trend messi in risalto dalle due compagini. Partiamo dai toscani, squadra che non vede segnare i propri attaccanti da ben cinque giornate, in queste partite infati i gol sono sempre arrivati da latri reparti e non sorprende quindi una flessione verso il basso della squadra che adesso segna in media 1,2 reti rispetto agli 1,5 della stagione completa. Il Parma invece con Chivu in panchina macina punti contro le squadre più in alto in classifica ma contro quelle di pari livello non va oltre un punto per match, potrebbe essere un fattore visto che il segno X viene messo dai principali bookmakers italiani al 35%.

Perciò rimanete sintonizzati perché nel prossimo aggiornamento vedremo insieme i primi minuti di gioco per capire se il commento live della diretta di Empoli Parma rispecchierà le aspettative, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento, si parte! EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa. PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu. (agg. Gianmarco Mannara)

DUE SQUADRE ANCORA A RISCHIO

Inizia alle ore 20:45 di sabato 20 maggio 2025 la diretta Empoli Parma. Presso lo Stadio Carlo Castellani si gioca il secondo posticipo del weekend di Serie A dopo la sfida di San Siro che si è svolta ieri ed in questo caso si affrontano due compagini che continuano a lottare per conquistare la salvezza. I padroni di casa sono in diciannovesima posizione con i loro venticinque punti, a due lunghezze dal Lecce per ora aritmeticamente salvo e ad un solo punto dal Venezia. Battuti in casa dalla Lazio, che vuole confermarsi nelle Coppe Europee, i toscani faranno del loro meglio per alimentare le loro speranze di permanenza nel massimo torneo.

Lo stesso discorso vale anche per il Parma, adesso al sedicesimo posto e sconfitto dal Como, in grande ascesa, nel turno precedente. I trentadue punti sin qui racimolati sono sono sufficienti per poter festeggiare la certezza di poter disputare questo campionato anche nella stagione 2025/2026 anche se il traguardo risultata quantomeno a portata di tiro. Insieme agli uomini di mister Chivu ricordiamo infine che ci sono pure gli altri gialloblu dell’Hellas Verona, i quali hanno conquistato altrettanti punti.

DIRETTA EMPOLI PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le infermerie di entrambe le compagini sono abbastanza piene se guardiamo alle probabili formazioni della diretta Empoli Parma spingendo quindi mister D’Aversa a puntare forte sul 3-4-2-1 con Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Solbakken, Fazzini e Esposito per far cominciare la gara ai suoi azzurri. Il modulo 3-5-2 con Suzuki, Delprato, Leoni, Valenti, Hainaut, Keita, Sohm, Ondrejka, Valeri, Bonny e Pellegrino pare invece essere secondo i rumors lo schieramento migliore scelto dal tecnico Chivu al fine di guidare i suoi ducali.

DIRETTA EMPOLI PARMA, LE QUOTE

Le quote proposte sia da Snai che da Sisal in merito all’esito finale della diretta Empoli Parma sono particolarmente favorevoli nei confronti dei padroni di casa. Puntando sul fattore campo, gli azzurri sono dati vincenti rispettivamente a 2.15 ed a 2.20 mentre le due agenzie sono invece completamente concordi sugli altri risultati. Il segno x che indica il pareggio è quotato a 3.25 mentre il successo dei ducali verrebbe pagato soltanto a 3.40.