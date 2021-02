DIRETTA/ Empoli Pescara video streaming DAZN: Marco Serra è l’arbitro del match

DIRETTA EMPOLI PESCARA: L’ARBITRO

Empoli Pescara di stasera sarà diretta dall’arbitro Marco Serra, che fa parte della sezione Aia di Torino. Per la partita di Serie B presso lo stadio Carlo Castellani della città toscana vedremo poi in azione anche i due guardalinee Davide Miele della sezione di Torino e Gamal Mokhtar della sezione di Lecco, infine annotiamo che il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli sarà il quarto uomo chiamato a completare la squadra arbitrale designata per Empoli Pescara. Parlando adesso un po’ più diffusamente del primo arbitro Marco Serra, possiamo ricordare che il fischietto piemontese è nato il 9 settembre 1982 a Torino e nel corso dell’attuale stagione 2020-2021 vanta due presenze in Serie A, altrettante in Coppa Italia e cinque in Serie B come primo arbitro. Nel campionato cadetto, egli ha comminato 31 cartellini gialli, due espulsioni entrambe per somma di ammonizioni ed infine sono due anche i calci di rigore assegnati in questa Serie B dal signor Serra finora. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI PESCARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Pescara non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TESTA CODA AL CASTELLANI

Empoli Pescara, in diretta dallo stadio Carlo Castellani, in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Testacoda tra le due squadre che occupano il primo e l’ultimo posto in classifica nel campionato cadetto. L’Empoli resta saldamente la capolista anche dopo l’ultimo pareggio in casa del Monza che è invece secondo, in quello che era stato il big match dell’ultimo weekend di campionato. Restano 6 i punti di vantaggio per la squadra di Dionisi rispetto alle più immediate inseguitrici, primato che i toscani proveranno a consolidare ulteriormente contro un Pescara invece sempre più inguaiato. Quella contro la Reggina in casa è stata la quarta sconfitta consecutiva per gli abruzzesi che hanno completamente smarrito i benefici avuti dopo l’arrivo di Breda in panchina. Sull’allenatore il club ha portato avanti riflessioni in settimana, è arrivata la conferma ma la sfida di Empoli dovrà dare risposte di un certo tipo, altrimenti un nuovo cambio della guardia in panchina non è da escludere in casa biancazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Pescara allo stadio Carlo Castellani. I padroni di casa allenati da Alessio Dionisi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; La Mantia, Mancuso. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Breda con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fiorillo; Guth, Valdifiori, Jaroszynski; Omeonga, Busellato, Memushaj, Maistro, Masciangelo; Galano, Ceter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Empoli Pescara: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.55 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 6.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.80 volte l’importo scommesso.

