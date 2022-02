Diretta/ Empoli Pescara streaming video tv: toscani al bivio (Primavera)

DIRETTA EMPOLI PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Empoli Pescara, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Toscani al bivio dopo l’importante vittoria interna contro il Verona che ha interrotto una serie nera che aveva fatto scivolare i campioni in carica del campionato Primavera in zona play out. Ora gli azzurri cercheranno continuità contro quello che è per distacco il fanalino di coda della classifica.

Diretta/ Reggiana Pescara (risultato finale 2-0): raddoppia Radrezza!

Il Pescara infatti dopo l’ultimo ko interno contro il Genoa è sempre più in caduta libera, solo 5 punti in classifica a -11 dalla Spal penultima, con la formazione abruzzese che sembra ormai rassegnata alla retrocessione nel torneo Primavera 2. Uno dei 5 punti conquistati dal Pescara è arrivato però proprio nel confronto d’andata contro l’Empoli, terminato con un pari a reti bianche. Empoli che ha vinto 3-2 l’ultimo confronto interno in campionato contro gli abruzzesi, datato 12 febbraio 2017.

DIRETTA/ Empoli Cagliari (risultato finale 1-1): Pavoletti pareggia i conti!

DIRETTA EMPOLI PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Pescara Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Pescara Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscè schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Biagini; Evangelisti, Pezzola, Filì, Rizza; Ignacchiti, Degli Innocenti, Fazzini; Rossi A.; Lozza, Magazzù. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Di Carlo; Palmentieri, Madonna, Scipione, Longobardi; A. Mehic, Lazcano, Caliò; Scipioni, Napoletano, Stampella.

Diretta/ Empoli Verona Primavera (risultato finale 2-1): vittoria azzurra in rimonta!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Pescara Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.10, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA