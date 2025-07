Diretta Empoli Pisa streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita amichevole (oggi mercoledì 30 luglio 2025)

DIRETTA EMPOLI PISA (RISULTATO 0-0): VIA AL DERBY AMICHEVOLE!

Non capita spesso che un’amichevole estiva sia un bel derby regionale, allora per presentare la diretta Empoli Pisa possiamo fare una panoramica dei precedenti, ovviamente in contesti ufficiali. Si contano la bellezza di 40 partite tra le due formazioni toscane, con il Pisa che è in vantaggio in maniera piuttosto netta grazie a diciassette vittorie a fronte di appena nove successi per l’Empoli, mentre a completare questo bilancio ci sono naturalmente quattordici pareggi.

Tuttavia, gli unici precedenti davvero recenti sono i quattro giocati in Serie B fra il 2019 e il 2021 e in questo caso la musica è ben diversa, a causa di tre vittorie per l’Empoli e un pareggio, mentre l’ultimo successo per il Pisa è ancora il 2-0 del 17 marzo 2009. Sicuramente meritano un ricordo speciale le due partite del campionato 1987-1988, unica stagione con entrambe le toscane in Serie A: il Pisa vinse per 0-1 ad Empoli, mentre il ritorno terminò con un pareggio per 0-0. Adesso però sulla storia si deve imporre l’attualità, per cui diamo la parola alla diretta Empoli Pisa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI PISA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo sorprese, non dovremmo avere una diretta Empoli Pisa in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video. Certamente però siti e profili social ufficiali delle due società saranno fonti di informazioni sull’amichevole dello stadio Castellani.

DERBY TOSCANO IN AMICHEVOLE

Per rendere affascinante un’amichevole di mezza estate, non c’è niente di meglio che proporre un derby regionale: spicca così per importanza la diretta Empoli Pisa, che sarà in programma alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 30 luglio 2025, presso lo stadio Carlo Castellani.

L’incrocio sarà ancora più curioso perché le due formazioni toscane si sono scambiate di posto al termine dello scorso campionato: l’Empoli infatti purtroppo è stata una delle tre retrocesse dalla Serie A alla Serie B, percorso inverso invece per il Pisa, che ha festeggiato il ritorno nel massimo campionato dopo ben 34 anni d’attesa.

Di conseguenza adesso le due squadre si trovano in condizioni molto chiare: l’Empoli deve resettare al più presto la delusione per la retrocessione ed è atteso a un campionato di Serie B potenzialmente da protagonista, nel quale lottare per un immediato ritorno in Serie A, palcoscenico frequentato spesso in epoca recente dalla squadra del patron Fabrizio Corsi.

Il Pisa invece ha le aspettative che possiamo facilmente immaginare per una piazza di grande fascino, non solo per motivi strettamente calcistici, che però manca dalla Serie A dal 1991. I nerazzurri devono prepararsi a lottare per la salvezza, il derby toscano potrebbe essere quindi una tappa molto significativa della preparazione: siamo curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta Empoli Pisa…

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PISA

Pur con beneficio d’inventario, come è ovvio che sia in una amichevole estiva, potremmo fare qualche considerazione sulle probabili formazioni per la diretta Empoli Pisa. I padroni di casa di mister Guido Pagliuca potrebbero scendere in campo con un modulo 3-5-2 e questi possibili undici titolari: il portiere Perisan; una difesa a tre con Indragoli, Curto e Tosto; un folto centrocampo a cinque nel quale potrebbero trovare posto Ceesay, Baralla, Ignacchiti, Belardinelli e Carboni, infine per il tandem d’attacco dell’Empoli ci giochiamo i nomi di Shpendi e Busiello.

Alberto Gilardino, pronto a vivere l’esperienza sulla panchina del Pisa, potrebbe invece schierare i suoi nerazzurri secondo il modulo 4-3-2-1. Sempre a titolo indicativo, ecco i possibili undici titolari a partire dal portiere Semper; davanti a lui una retroguardia a quattro formata da Calabresi, Denoon, Caracciolo e Angori; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Akinsanmiro, Marin e Piccinini, infine davanti per il Pisa sulla trequarti Moreo e Tramoni alle spalle di Lind.