Diretta Empoli Reggiana streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita dei trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA EMPOLI REGGIANA (RISULTATO 0-1): INIZIO SECONDO TEMPO

Comincia il secondo tempo della sfida. Empoli che prova subito con un cambio offensivo, ecco l’ingresso del nuovo acquisto Salvatore Elia. Lascia il campo Ebuehi. Assedio dei toscani con Elia che spinge tanto sulla fascia destra. Calcio d’angolo al minuto 53 battuto da Ilie.

Colpisce di testa Belardinelli, ma ecco la grande parata di Motta, sempre più protagonista della partita. Grande prestazione da parte del portiere soltanto ventenne. Sforbiciata di Ignacchiti, palla fuori non di molto. (Marco Genduso)

DIRETTA EMPOLI REGGIANA (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Popov e Shpendi dialogano bene con quest’ultimo che guadagna il calcio di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi, tiro dal dischetto. Ilie si presenta dagli undici metri. Motta salva il vantaggio parando il tiro incrociato del numero 10 avversario. Grossa occasione toscani non sfruttata.

Guarino da fuori ci prova ma nulla da fare. Palla fuori da posizione complicata. Destro interessante di Ilie su calcio di punizione. Non basta per scalfire la Reggiana. Giallo per Reinhart sulla volata offensiva dei toscani. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-1 in favore della squadra di Dionigi. (Marco Genduso)

DIRETTA EMPOLI REGGIANA (RISULTATO 0-1): INIZIO PRIMO TEMPO

Comincia la sfida che vede scendere in campo Empoli e Reggiana, entrambe formazioni militanti in serie B. Comincia meglio la Reggiana. Rover scambia con Gondo e cerca un passaggio in mezzo che però non trova nessuna maglia bianca. Vantaggio reggiana con Gondo. Tavsan imprendibile all’interno della area di rigore: palla al centro con l’ex Salernitana in rete. Non può nulla Fulignati. Decisamente meglio la Reggiana di mister Dionigi, in questi primi 20 minuti di partita. (Marco Genduso)

DIRETTA EMPOLI REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Dalla diretta Empoli Reggiana ci separano pochi minuti: tempo utile per dire che le due squadre si ritroveranno avversarie già tra due settimane nella seconda giornata di Serie B, e che invece non si affrontano dal campionato cadetto 2020-2021. La Reggiana non aveva mai segnato in quelle due partite: al Castellani aveva pareggiato 0-0 ma poi aveva perso al Mapei Stadium contro la capolista del torneo, allenata da Alessio Dionisi e passata con il gol di Ryder Matos. Per l’ultima vittoria della Reggiuana bisogna tornare addirittura al settembre 1980: prima giornata nel girone A di Serie C1, risultato 4-2.

Se invece parliamo di Coppa Italia, per due anni consecutivi (2009 e 2010) l’Empoli ha ospitato i granata al Castellani nel secondo turno, e ha sempre vinto: 2-0 nella prima occasione con i gol di Francesco Lodi (rigore) e Gabriele Angella, 4-1 l’anno seguente con il vantaggio di Claudio Coralli, il pareggio di Giuseppe Alessi e poi l’allungo decisivo firmato Angella e Cristian Cesaretti ancora nel primo tempo, prima della doppietta personale di Coralli. Finalmente le due squadre tornano a sfidarsi in un contesto ufficiale e noi siamo curiosi di scoprire quello che succederà: possiamo accomodarci, la diretta Empoli Reggiana ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI REGGIANA: SI FA SUL SERIO!

Finalmente con la diretta Empoli Reggiana possiamo dare il via, precisamente alle ore 18:00 di venerdì 15 agosto, al primo turno di Coppa Italia 2025-2026: è questo infatti il match inaugurale, anche se naturalmente bisogna ricordare che abbiamo già vissuto quello che possiamo considerare il turno preliminare.

La diretta Empoli Reggiana è anche un antipasto della prossima Serie B, i toscani infatti sono retrocessi nella passata stagione e ora ripartono nel tentativo di prendersi la promozione, e non va dimenticato che proprio in Coppa Italia hanno fatto benissimo, arrivando addirittura in semifinale.

La Reggiana invece ha sudato parecchio lo scorso anno, ma è comunque riuscita a salvarsi senza dover passare dal playout; le ambizioni sono quelle di alzare la posta e per farlo è stato confermato Davide Dionigi, 12 punti nelle ultime 7 giornate dello scorso anno.

Vedremo intanto come le due squadre sceglieranno di gestire la Coppa Italia, una competizione che soprattutto in agosto può essere complicata da affrontare; adesso prima della diretta Empoli Reggiana dobbiamo anche parlare delle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, e dunque possiamo brevemente andare a leggere le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA EMPOLI REGGIANA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà in chiaro la diretta Empoli Reggiana, perché saremo sul Canale 20 del digitale terrestre; la diretta streaming video del match sarà dunque affidata a Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI REGGIANA

Chiaramente difficile capire nella diretta Empoli Reggiana come i due allenatori vogliano schierarsi. Pagliuca potrebbe comunque puntare sul 3-4-1-2: ipotizziamo Stubljar in porta con una difesa formata da Guarino, Lorenzo Tosto e Indragoli mentre a operare sulle corsie laterali possono essere Ebuhei sulla destra e Franco Carboni sull’altro versante. In mezzo Gerard Yepes è arrivato per essere titolare; con lui oggi potrebbe esserci uno tra Ignacchiti (subito contro la sua ex) e Kaczmarski, poi ecco la zona offensiva con Elia che può adattarsi centralmente e agire alle spalle di Ismael Konaté e Stiven Shpendi, aspettando il rientro di Pellegri.

Modulo speculare per la Reggiana di Dionigi che può puntare su Papetti, Rozzio e Quaranta a protezione del portiere veterano Seculin (Sposito se la gioca tra i pali), lasciando Libutti e Manuel Marras ad agire in qualità di esterni, quindi a sinistra ci sarebbe maggiore spinta. In mezzo al campo Stulac, Mendicino e Reinhardt si giocano le due maglie; come trequartista il posto potrebbe essere di Rover che è in competizione con Urso, questo perché Girma eventualmente potrebbe avanzare la sua posizione giocando davanti in compagnia di Gondo.