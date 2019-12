Diretta Empoli Roma Primavera/ Streaming video tv: De Rossi punta alla vetta!

Empoli Roma primavera, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. I toscani hanno vissuto un momento di ripresa vincendo 3 delle ultime 5 partite disputate in campionato. Troppo forte però era l’Atalanta campione d’Italia in carica per pensare di poter fare risultato nell’ultima sfida che i bergamaschi si sono infatti aggiudicati con un perentorio 4-0. In classifica l’Empoli stazione comunque perfettamente a metà del guado, in ottava posizione con 12 punti, ancora però tallonato dalle formazioni che cercano di evitare la zona retrocessione. La Roma primavera si è confermata imprevedibile nelle ultime settimane, pur mantenendo la quarta piazza a una sola lunghezza dal Genoa terzo, pur essendo staccata di 9 punti dall’Atalanta capolista e di 6 dal Cagliari secondo. Dopo la bruciante sconfitta nel derby, inaspettata perché arrivata contro una Lazio reduce da un momento di crisi, la squadra di Alberto De Rossi è riuscita a riscattarsi con un rocambolesco 4-3 al Sassuolo, che ha confermato un assetto con un attacco efficace, il secondo del campionato con 28 gol, 3 in meno della capolista Atalanta, ma anche una difesa rivedibile che con 21 gol incassati è la quarta peggiore del campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Roma primavera, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 10.00, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Empoli Roma primavera, oggi, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. L’Empoli allenato da Antonio Buscé sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Hvalic, Donati, Adamoli, Zelenkovs, Fradella, Viti, Sidibe, Belardinelli, Cannavò, Asllani, Bertolini. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Pratelli, Pulina, Chinnici, Pezzola, Arapi, Marinai, Riccioni, Ekong, Lombardi, Lipari. Risponderà la Roma guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Zamarion; Santese, Semeraro, Bianda, Trasciani; Darboe, Bove, Sdaigui; Tall, D’Orazio, Zalewski. Questi i calciatori disponibili in panchina: Boer, Pleśnierowicz, Coccia, Codou, Riccardi, Tripi, Bamba, Besuijen, Satriano, Milanese, Chierico, Buttaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA