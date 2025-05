DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): INTERVALLO

Empoli Roma Primavera 0-2: l’autogol di Mannelli dopo soli dieci minuti di gioco e la rete di Bah al 44’ potrebbero avere già indirizzato in modo chiaro (e rispettoso della classifica) l’anticipo della trentasettesima giornata della Primavera 1. Nelle ultime dieci sfide ufficiali è in vantaggio la Roma Primavera grazie a cinque vittorie dei giovani giallorossi, ma l’Empoli Primavera regge piuttosto bene il confronto con tre successi, ovviamente poi due pareggi completano il conteggio.

Attenzione al fattore campo, che ha enorme incidenza: quattro vittorie su cinque della Roma sono arrivate nella Capitale, mentre le tre affermazioni dell’Empoli sono tutte in terra toscana, compreso il 3-0 della scorsa stagione, quindi questa per la Roma potrebbe essere una trasferta complicata. In compenso, i giallorossi possono esibire il nettissimo successo per 4-0 nel match di ritorno e poi il 2-1 nell’andata del campionato in corso, giocata domenica 8 dicembre scorso. Sulla diretta Empoli Roma Primavera i 43 punti di vantaggio dei capitolini stanno pesando parecchio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Empoli Roma Primavera? Allora vi basterà accedere la televisione su Sportitalia (canale 60). La diretta streaming invece andrà in onda sul sito web di Sportitalia o sull’applicazione.

SI GIOCA IN TOSCANA

Ci avviciniamo al termine della stagione regolare del massimo campionato giovanile italiano. La diretta Empoli Roma Primavera verrà giocata venerdì 9 maggio 2025 alle ore 17:00 in casa dei biancazzurri, 18esimi in classifica.

L’Empoli ha perso sol una volta nelle ultime quattro partite ovvero la sfida con il Bologna, terminata con il risultato di 2-0. Per il resto sono arrivati due pareggi con Lazio e Lecce, entrambi 1-1, e infine la vittoria sul Milan per 1-0.

La Roma invece ha ufficializzato il primo posto dopo il pareggio con l’Inter per 2-2. In precedenza erano arrivate ben cinque vittorie consecutive contro Bologna, Sassuolo e Genoa in trasferta più Torino e Udinese in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA PRIMAVERA

L’Empoli scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Vertua in porta, difeso da Moray, Falcusan e Mannelli. Agiranno da esterni Egan e Majdandzic con Baralla, Matteazzi e El Biache a centrocampo. Davanti Popov con Tordiglione.

La Roma risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1 con De Marzi tra i pali, linea difesiva formata da Marchetti, Seck, Reale e Cama. In mediana la coppia Mannini-Romano mentre sulla trequarti Coletta, Graziani e Dalla Rocca più Almaviva punta.