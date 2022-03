Diretta/ Empoli Roma streaming video tv: capolista sempre più in fuga (Primavera)

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI ANCORA IMBALLATI…

Empoli Roma, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo Monteboro sarà una sfida valevole per la 23^ giornata di Primavera 1. Capolista sempre più in fuga dopo gli ultimi risultati, la dura battuta d’arresto in casa del Verona non ha lasciato strascichi con la formazione giallorossa tornata immediatamente alla vittoria contro il Pescara e a +9 dalla più immediata inseguitrice al secondo posto, che ora è l’Inter dopo la sconfitta del Cagliari sul campo del Sassuolo.

L’Empoli campione d’Italia in carica sta vivendo una stagione difficile, con la salvezza obiettivo fondamentale e con l’ultimo pareggio sul difficile campo dell’Inter che ha permesso ai toscani di restare una lunghezza sopra la zona play out. Nel match d’andata pari per 2-2 tra Roma ed Empoli nella Capitale, il 29 maggio 2021 i giallorossi hanno vinto di misura l’ultimo precedente in Toscana, 0-1 con gol decisivo di Felix Afena-Gyan.

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.



