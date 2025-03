Diretta Empoli Roma (risultato 0-1): Pellegrini vicinissimo al raddoppio

La Roma passa in vantaggio dopo soli 22 secondi: Colombo sbaglia un appoggio, Shomurodov recupera e serve Salah-Eddine sulla sinistra, il quale crossa per l’argentino che batte Silvestri. L’Empoli risponde al 7’ con un tiro di De Sciglio, ma Svilar si distende e devia in angolo. Al 20’, Salah-Eddine rischia con un passaggio impreciso, ma Colombo non riesce a sfruttare l’opportunità, con Ndicka che lo disturba. Al 22’, la Roma va vicino al raddoppio: Shomurodov serve Pellegrini in inserimento, ma il capitano giallorosso calcia fuori di poco. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA / Caldiero Terme Renate (Risultato 0-1) Streaming video tv: si sblocca (Serie C gir A, 9 marzo 2025)

Empoli Roma, toscani a rischio retrocessione

La diretta Empoli Roma avrà luogo allo Stadio Carlo Castellani e sarà valida per la ventottesima giornata di Serie A, a scendere in campo sono due squadre che hanno vissuto la stagione fino a questo momento in maniera opposta, i padroni di casa hanno avuto un’ottima partenza salvo poi crollare in classifica dopo molte sconfitte e ora si ritrova con 22 punti al diciottesimo posto in piena lotta salvezza.

Diretta/ Union Clodiense Virtus Verona (risultato 0-2) streaming video tv: ci prova Zigoni! (9 marzo 2025)

Gli ospiti invece erano partiti malissimo con malumori societari ma con il secondo cambio di allenatore hanno cambiato marcia e ora possono puntare ad un posto in Europa essendo ottavi con 43 punti.

L’Empoli arriva alla partita dopo il rocambolesco pareggio 1-1 in casa del Genoa, la Roma invece si presenta alla sfida dopo aver vinto 2-1 in casa contro il Como

Formazioni ufficiali, via!

Possiamo dare il via alla diretta Empoli Roma, una partita delicatissima per la squadra toscana: possiamo ricordare che l’ultima retrocessione subita dall’Empoli è quella del 2018.2019, la squadra solo due anni prima era clamorosamente scesa di categoria facendosi rimontare un ampio vantaggio dal Crotone ma poi era immediatamente tornata al piano di sopra grazie ad Aurelio Andreazzoli, che aveva ereditato la squadra da Vincenzo Vivarini esonerato con grande sorpresa di tutti. Lo stesso Andreazzoli, partito tra mille problemi, aveva poi lasciato spazio a Beppe Iachini per tornare nelle ultime undici giornate, e all’ultimo turno aveva portato l’Empoli a un traversa dalla salvezza, ma aveva perso a San Siro contro l’Inter ed era retrocesso.

Diretta/ Novara Giana Erminio (risultato 0-1) streaming video tv: Minelli salva i suoi! (9 marzo 2025)

Questo perché il Genoa aveva pareggiato a Firenze, avendo la meglio per la doppia sfida diretta; a far cadere invece i toscani era stato Luciano Spalletti, nato a 30 chilometri da Empoli e poi giocatore e allenatore della squadra. Corsi e ricorsi storici, oggi gli azzurri ci credono ancora ma devono fare molta attenzione, andiamo subito a leggere le formazioni ufficiali perché la diretta Empoli Roma prende il via! EMPOLI (3-5-2): M. Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, A. Grassi, L. Henderson, Cacace, Giu. Pezzella; Se. Esposito, L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Paredes, Manu Koné, Salah-Eddine; Soulé, Lo. Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri (agg. di Claudio Franceschini)

Empoli Roma, probabili formazioni

Per la diretta Empoli Roma i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-4-2-1 scelto da Roberto D’Aversa nell’ultima partita con Silvestri in porta, Goglichidze, Marianucci e Cacace i tre difensori, Gyasi e Pezzella gli esterni, Henderson e Grassi in mezzo al campo, Colombo unica punta con alle sue spalle Esposito e Maleh.

Gli ospiti saranno schierati a specchio con un 3-4-2-1 da Claudio Ranieri con Svilar tra i pali, Ndicka, Mancini e Celik come linea difensiva, ANgelino e Saelemaekers sulle fasce con Paredes e Manu Koné a completare il centrocampo, Pellegrini e Dybala trequartisti in supporto di Dovbyk riferimento centrale.

Diretta Empoli Roma in streaming video, come seguirla

Per seguire la diretta Empoli Roma delle ore 18.00 sarà necessario per i tifosi e gli interessati essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport o a Dazn per uno tra i piani Standard o Plus, ci si potrà poi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Dazn o Dazn1, o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo, NowTv o Dazn

Scommessa Empoli Roma, quote e pronostico

La diretta Empoli Roma è una sfida che sulla carta ha un netto favorito per la vittoria finale con la squadra ospite che vuole continuare la sua striscia di 4 vittorie consecutive e di 11 partite senza sconfitta in campionato, la differenza nell’organico poi aumenta le possibilità di vedere i giallorossi portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti mandando sempre più in difficoltà la squadra di casa che aggiungerebbe l’ennesima sconfitta.

Secondo i bookmakers, come Sisal, il risultato più probabile è la vittoria della Roma come evidenzia la quota 2.00, la vittoria dell’Empoli ha una quota più alta pari a 3.90 mentre il pareggio è quotato 3.30