Diretta Empoli Salernitana/ Streaming video tv: Nicola vuole la salvezza! (Serie A)

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA: GRANATA PER LA SALVEZZA!

Empoli Salernitana, in diretta dallo stadio Castellani, si gioca alle ore 15:00 di sabato 14 maggio ed è la partita che apre la 37^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Trasformata dall’ennesima cura miracolosa di Davide Nicola, la Salernitana potrebbe salvarsi con una giornata di anticipo: il pareggio-beffa incassato dal Cagliari potrebbe non avere effetti se arriverà una vittoria esterna oggi, ma per la salvezza aritmetica bisognerà comunque aspettare domani, e dipenderà dal risultato del Cagliari. Dunque Nicola spera di non aver sprecato la sua chance domenica scorsa, ma è ancora padrone del suo destino.

L’Empoli è salvo da tempo, anche se dovrà riflettere su un pessimo girone di ritorno: rivelazione nella prima parte del campionato, la squadra toscana è poi crollata vincendo una sola partita nella seconda metà, i punti messi prima in cascina hanno evitato un finale thrilling ma le cose sarebbero potute andare decisamente meglio. La diretta di Empoli Salernitana dunque conta di fatto solo per la squadra ospite; vedremo come andranno le cose, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori qui al Castellani, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Salernitana non sarà disponibile: questa partita valida per la 37^ giornata di Serie A non verrà infatti trasmessa sulla televisione satellitare, che ne fornisce tre per ogni turno. L’appuntamento dunque è sulla piattaforma DAZN, che invece manda in onda l’intera programmazione del massimo campionato di calcio; per accedere al servizio dovrete essere abbonati, sarà una visione di Empoli Salernitana in diretta streaming video e potrete utilizzare qualunque supporto compatibile (per esempio, anche Xbox o PSP4 e PSP5) come anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

Ancora problemi per Aurelio Andreazzoli in difesa: senza Tonelli e Marchizza, nella diretta Empoli Salernitana il tecnico sceglierà tra Simone Romagnoli, Viti, Ismajli e Luperto per la protezione di Vicario, mentre a sinistra giocherà Fabiano Parisi con il ritorno di Stojanovic a destra. Per il resto ci sono pochi ballottaggi aperti: dovrebbe essere fatto il centrocampo con la presenza di Zurkowski e Bandinelli a proteggere la regia di Asllani, davanti è sfida a tre tra Bajrami, Liam Henderson e Federico Di Francesco per le due maglie sulla trequarti, ovviamente davanti avremo Pinamonti che è già arrivato a quota 13 gol in campionato.

Nella Salernitana la tegola è la squalifica di Bohinen (oltre a Ribéry, espulso dalla panchina): senza il norvegese Nicola dovrebbe spostare Ederson in cabina di regia e inserire Kastanos a fare la mezzala, in una zona mediana che sarà completata come sempre da Lassana Coulibaly. Per il resto le scelte dell’allenatore piemontese saranno le stesse: in porta va Sepe che è ex della partita, davanti a lui c’è l’esperienza di Gyomber, Radovanovic e Federico Fazio mentre sulle corsie laterali ecco Pasquale Mazzocchi e Ruggeri. A formare il tandem offensivo saranno Verdi, uno dei grandi eroi del girone di ritorno, e Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote che l'agenzia Snai ha emesso per un pronostico sulla diretta Empoli Salernitana. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte quanto messo sul piatto; l'eventualità del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,80 la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l'affermazione della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,05 volte l'importo che avrete pensato di investire.











