DIRETTA/ Empoli Salernitana video streaming tv: ecco il quadro recente dei precedenti

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Empoli Salernitana hanno sempre visto in epoca recente un buon corrispettivo di gol. A partire dall’ultimo precedente che ha visto due gol per parte in occasione del pareggio dell’Arechi: Satriano e Lammers per i toscani, Mazzocchi e Dia per i campani. Si è trattato del secondo pari dopo quello di maggio per 1-1. In quell’occasione segnarono Cutrone e Bonazzoli.

Tra i testa a testa giocati al Castellani c’è da sottolineare anche un roboante 5-0 biancoazzurro in Serie A nel 2015 con le reti di Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri dopo un primo tempo con già quattro gol. L’ultimo successo della Salernitana in trasferta contro l’Empoli è datato 1999 quando i granata vinsero 3-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Salernitana non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 34^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

EMPOLI SALERNITANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Empoli Salernitana, in diretta lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Obiettivo sicurezza per entrambe le squadre che, a +8 sul terzultimo posto, possono cercare ora l’allungo decisivo verso la matematica salvezza. Per l’Empoli è stato fondamentale il successo sul Bologna nel turno infrasettimanale, boccata d’ossigeno dopo 3 sconfitte consecutive per i toscani.

Dall’altra parte la Salernitana è reduce da un 3-3 ricco di gol e di emozioni contro la Fiorentina, ennesimo risultato utile consecutivo per i granata che con Paulo Sousa in panchina hanno cambiato decisamente marcia, viaggiando verso lidi più tranquilli di classifica. All’andata 2-2 tra Salernitana ed Empoli, pareggio anche nell’ultimo precedente al “Castellani” tra le due squadre, 1-1 il 14 maggio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. Risponderà la Salernitana allenata da Paulo Sousa con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Kastanos, Botheim; Dia.

EMPOLI SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

