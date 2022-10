Diretta/ Empoli Sampdoria Primavera, streaming video tv: Ekong vs Savio

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: PUNTI IMPORTANTI PER SCALARE LA CLASSIFICA

Empoli Sampdoria Primavera, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Centro Sportivo di Petroio – Vinci, sarà una sfida in programma per la decima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due squadre di caratura, alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica.

Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Diretta tv: Correa può essere titolare?

L’Empoli ha raccolto 13 punti nelle prime nove giornate, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Gli azzurri hanno raccolto nove punti nelle ultime cinque gare e sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Frosinone. Passiamo adesso alla Sampdoria, a quota 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. I doriani sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro l’Udinese.

Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Quote: Lukaku giocherà? (Serie A)

EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Empoli Sampdoria Primavera della 10^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

Diretta/ Cremonese Sampdoria (risultato finale 0-1): la decide Colley

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Qualche ballottaggio ancora da valutare, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Empoli Sampdoria Primavera. Partiamo dai toscani, in campo con il 4-4-2: Fantoni, Angori, Guarino, Renzi, Tropea, Degli Innocenti, Dragoner, Ignacchiti, Seck, Fini, Ekong. Passiamo adesso alla compagine blucerchiata, schierata con il 3-5-2: Tantalocchi, Villa, Muller Cecchini, Miettinen, Savio, Paoletti, Peretti, Bianchi, Pozzato, Montevago, Ivanovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Sampdoria vedono favorita la compagine toscana. Prendiamo spunto dai numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria dell’Empoli è a 2,25, il pareggio è a 3,25, mentre il successo è a 2,75. Equilibrate le quote di Over 2,5 e Under 2,5, rispettivamente a 1,75 e 1,85. Infine, Gol a 1,58 e No Gol a 2,10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA