DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Empoli Sampdoria Primavera 0-0: ancora nulla di fatto nella partita che si gioca per la 26^ giornata di campionato, non troppe emozioni in un primo tempo nel quale più che altro ha dominato la paura di subire un gol. L’Empoli è andato vicino al vantaggio al 17’ con Bacci che ci ha provato da fuori mandando il pallone a lato di poco, e ancora quattro minuti più tardi con Trdan; soprattutto, al 24’ minuto si è visto il primo vero intervento da parte di uno dei due portieri, in questo caso quello blucerchiato Scarigno che ha dovuto disinnescare Popov.

In generale si può dire che la squadra toscana abbia fatto decisamente meglio: non ha creato pericoli straordinari alla porta della Sampdoria ma ha comunque generato azioni potenzialmente pericolose, gli ospiti invece non si sono quasi mai affacciati nella trequarti avversaria e dunque per ora l’Empoli Primavera meriterebbe la vittoria ai punti. Non resta che aspettare per scoprire quello che succederà nel corso del secondo tempo, sperando ovviamente di vivere emozioni maggiori rispetto alla prima frazione. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Dovrete rivolgervi a Sportitalia per la diretta Empoli Sampdoria Primavera in tv oppure da computer, telefonini o tablet in diretta streaming video su SI Solo Calcio.

EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta Empoli Sampdoria Primavera: la partita di oggi ha una buona tradizione, bisogna tornare indietro di nemmeno cinque anni per trovare dieci episodi che raccontano di quattro vittorie per la squadra toscana, tre affermazioni blucerchiate e altrettanti pareggi. La Sampdoria per di più non vince da tre partite: l’ultima al Petroio-Vinci, nel dicembre 2023, si era risolta in un netto 3-0 a favore dell’Empoli grazie a una doppietta di Giacomo Corona inframmezzata dalla rete di Andrea Sodero, in generale i doriani hanno sempre faticato tantissimo nelle partite disputate in trasferta contro questa avversaria.

Basti pensare che l’ultima vittoria esterna a favore della Sampdoria è dell’aprile 2019: era la seconda stagione con il girone unico, la squadra allenata da Simone Pavan aveva realizzato un gol per tempo con Luca Scarlino (con deviazione) e Mohamed Bahlouli (su punizione), da allora un po’ di tempo è passato e oggi la situazione è parecchio critica, noi comunque staremo a vedere in che modo andranno le cose in una partita che come già detto è delicata per entrambe le squadre, mettiamoci comodi perché la diretta Empoli Sampdoria Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA SALVEZZA!

Sicuramente la diretta Empoli Sampdoria Primavera sarà una partita delicatissima nel quadro della 26^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 19 febbraio, nel turno infrasettimanale va in scena una sfida diretta per la salvezza che, anche se ci sono 8 punti di distanza tra le squadre, potrebbe essere molto importante. L’Empoli rischia infatti di dover giocare lo spareggio per non retrocedere: rottura prolungata per i giovani toscani che non vincono da nove giornate e hanno perso a Monza pochi giorni fa, un altro match che sarebbe stato importante per allontanare la zona calda.

La Sampdoria, che sta disputando una stagione davvero negativa, aveva avuto un guizzo a inizio 2025 vincendo due partite consecutive, ma poi è nuovamente crollata: arriva da tre sconfitte, ultima delle quali in casa contro la Roma, rimane penultima e soprattutto staccata di 6 punti dalla possibilità di giocare il playout. A oggi sarebbe retrocessione immediata e per quanto visto anche meritata, ma come già detto la diretta Empoli Sampdoria Primavera potrebbe cambiare qualcosa e dunque andiamo ad analizzarla, iniziando naturalmente dalle scelte di campo da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Andrea Filippeschi, entrato in carica a fine gennaio per i toscani, pensa a stravolgere la sua squadra nella diretta Empoli Sampdoria Primavera: spazio a Moray in difesa con Tommaso Rugani e Falcusan (in porta c’è Biagini), Olivieri e El Biache restano confermati sugli esterni ma in mezzo al campo possono operare Trdan, Baralla e magari anche Michele Scienza cambiando tutto (ma Ciucchiuni, in gol sabato, potrebbe essere confermato), in attacco Brayan e Popov potrebbero essere in campo un’altra volta dal primo minuto.

Per Alessandro Lupi la prima punta nel suo 4-2-3-1 sarà Ntanda, supportato eventualmente da Boiro Balde, Patrignani e Nhaga; le alternative sono Giuseppe Forte, Paratici e Giolfo (quest’ultimo sulla trequarti), a fare filtro in mezzo al campo potremmo avere Valenza in compagnia di Casalino mentre in difesa ecco Thiago e Ovalle Santos che fanno i terzini tattici, in mezzo Papasergio e Malanca si schierano davanti al portiere Ceppi anche se Dimitrov questo pomeriggio potrebbe avere una maglia.