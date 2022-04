DIRETTA/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Empoli Sampdoria Primavera sta per cominciare e noi possiamo allora dare uno sguardo ai numeri della stagione per descrivere il rendimento delle due formazioni nella prima parte del campionato Primavera 1. Per i padroni di casa dell’Empoli, ecco 33 punti che sono arrivati per i campioni d’Italia in carica mediante otto vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte su 26 partite giocate, con una differenza reti in equilibrio perfetto, frutto di 32 gol segnati ed altrettanti finora incassati.

Per quanto riguarda invece gli ospiti blucerchiati si tratta di una stagione di ottimo livello: 41 punti in classifica per la Sampdoria Primavera dopo 26 partite giocate, con un bilancio di dodici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Anche la differenza reti blucerchiata è di conseguenza positiva (+11), grazie a 49 gol segnati a fronte dei 38 incassati. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo la parola al campo, perché finalmente Empoli Sampdoria Primavera sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: LIGURI REDUCI DA UNA SCONFITTA

Empoli Sampdoria Primavera, in diretta domenica 10 aprile alle ore 15:00, è valida per ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurri sono reduci dal pareggio conseguito nel derby toscano contro la Fiorentina, partita terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Antonio Buscè è in serie positiva da turni, ma nonostante i recenti risultati, si trova a ridosso della zona playout. L’Empoli è infatti quattordicesimo con 33 punti, uno in più del Napoli.

La Sampdoria arriva alla gara di Empoli, dopo la sconfitta nel derby contro il Genoa, in cui ha perso con il punteggio di 0-1. A causa di questo risultato, i ragazzi allenati da Felice Tufano, sono stati scavalcati in classifica dall’Atalanta, finendo fuori dalla zona playoff. I liguri sono attualmente al settimo posto, a quota 41, un punto in meno rispetto ai bergamaschi. Nella gara di andata, la Sampdoria si è imposta sull’Empoli con un netto 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Sampdoria Primavera, le quali si affronteranno nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico azzurro, Antonio Buscè, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dell’Empoli per la sfida contro la Sampdoria: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

Felice Tufano, tecnico della Sampdoria Primavera, dovrebbe rispondere schierando i suoi ragazzi con il consueto modulo di partenza, il 3-5-2. Ecco la probabile formazione blucerchiata, in vista della trasferta che si disputerà sul campo dell’Empoli: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano.











