Diretta/ Empoli Sampdoria streaming video tv: toscani per il riscatto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Empoli Sampdoria, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 12.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. I toscani cercheranno il riscatto dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Venezia dello scorso weekend. Prima della sosta gli uomini di Andreazzoli erano stati i grandi protagonisti della seconda giornata di campionato, andando ad espugnare l’Allianz Stadium della Juventus, ma il match contro i lagunari ha dimostrato come la continuità sia l’elemento più importante per rincorrere la salvezza.

E’ ancora in attesa della prima vittoria ma ha lanciato segnali confortanti la Sampdoria di D’Aversa, che dopo il pari a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha bloccato in casa sul 2-2 i campioni d’Italia dell’Inter, dimostrando di potersela giocare contro le formazioni più ambiziose del campionato. Sampdoria vince 2-4 nell’ultimo precedente disputato ad Empoli il 22 dicembre 2018, mentre l’ultima vittoria dei toscani in casa contro i blucerchiati in campionato risale al 2-0 del 21 gennaio 2007.

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sampdoria è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il lunch match della domenica di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Empoli Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, L. Mancuso. Risponderà la Sampdoria allenata da Roberto D’Aversa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Castellani di Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



