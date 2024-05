DIRETTA/ Empoli Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (6 maggio 2024)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ormai la partita sta iniziando, presentiamo allora la diretta di Empoli Sassuolo Primavera con uno sguardo alle statistiche di queste due formazioni nel campionato Primavera 1. L’Empoli Primavera si mantiene in una posizione tranquilla, senza infamia e senza lode: il periodo non è particolarmente brillante con tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, ma a quota 38 punti la salvezza è cosa fatta, grazie a un ruolino di marcia formato da nove vittorie, undici pareggi e altrettante sconfitte sconfitte.

Torneo sicuramente di ottimo livello invece per il Sassuolo Primavera, che punta ad un posto nei playoff scudetto specie dopo l’ultima vittoria che ha spezzato un periodo negativo con due pareggi e altrettante sconfitte nelle precedenti quattro giornate. In generale la classifica sorride al Sassuolo, che ha 48 punti grazie a quattordici vittorie, sei pareggi e undici sconfitte per i giovani neroverdi. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Empoli Sassuolo Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Empoli Sassuolo Primavera, basterà sintonizzarsi su Sportitalia, disponibile gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Nel caso in cui non si sia a casa o per qualsiasi motivo non si possa accedere alla televisione, c’è sempre la possibilità di guardare Empoli Sassuolo Primavera in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito web di Sportitalia.

EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA: CHI È FAVORITO?

La diretta Empoli Sassuolo, in campo lunedì alle ore 13.00 per il campionato Primavera, è un appuntamento cruciale per la formazione neroverde nella corsa alla qualificazione ai play off. Dopo due sconfitte consecutive il Sassuolo è tornato alla vittoria nel derby emiliano contro il Bologna e ora cerca lo strappo decisivo su Genoa e Milan, per conservare così una delle prime 6 posizioni alla fine della regular season.

Empoli che chiude nel limbo il campionato, per i toscani c’è poco da rincorrere con la salvezza ormai da tempo messa in cassaforte e i play off irraggiungibili. L’Empoli nel campionato Primavera è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo pari sul campo del Frosinone e la maggiore insidia per le azzurre in queste ultime giornate sembra proprio essere la possibile carenza di stimoli in termini di classifica.

EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le scelte relative alle probabili formazioni da parte dei due allenatori per la diretta Empoli Sassuolo? I padroni di casa dell’Empoli allenati da Alessandro Birindelli dovrebbero essere schierati con un 3-4-1-2 con Seghetti tra i pali e una difesa a tre composta da Tosto, Indragoli e Dragoner. Linea di centrocampo con Bonassi, Bacci, Matteazzi ed El Biache, sul fronte offensivo Vallarelli si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Nabian-Corona. Per il Sassuolo di Emiliano Bigica 4-3-1-2 con Theiner in porta e difesa a quattro schierata con Cinquegrano, Corradini, Loeffen e Falasca. Terzetto di centrocampo schierato dal 1′ con Kumi, Lopes e Knezovic, Bruno sarà il trequartista alle spalle di Vedovati e Russo in attacco.

EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse concedersi una puntata per le scommesse sulla diretta Empoli Sassuolo Primavera, le quote che propone l’agenzia Snai vedono il Sassuolo favorito, con la quota per il segno 2 fissata a 2.10 mentre la quota per l’eventuale vittoria dell’Empoli viene fissata a 2.90. Sale a 3.35 la quota riferita al pareggio.











