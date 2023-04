Diretta Empoli Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: per i playoff

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA: SI CHIUDE COL POSTICIPO!

Empoli Sassuolo Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, lunedì 24 aprile 2023, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventottesima giornata del Campionato Primavera 1, cioè il turno numero 11 del massimo torneo giovanile del calcio italiano. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Empoli Sassuolo Primavera sarà una partita stuzzicante per l’inseguimento a un posto nei playoff, perché i padroni di casa toscani hanno 39 punti e devono inseguire proprio il Sassuolo, che attualmente chiude la zona playoff a quota 43.

Il turno di oggi, che arriva per l’Empoli dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria e per gli ospiti del Sassuolo invece dopo un pareggio contro il Cagliari, potrebbe infatti riavvicinare di molto i toscani oppure sancire un allungo molto significativo per gli ospiti emiliani – o naturalmente anche mantenere la situazione, una ipotesi che sarebbe certamente più gradita ai neroverdi. La posta in palio di conseguenza sarà alta, che cosa ci dirà la diretta di Empoli Sassuolo Primavera?

EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sassuolo Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Empoli Sassuolo Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Empoli Sassuolo Primavera. Antonio Buscè, allenatore dei padroni di casa, potrebbe scegliere il modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari: Boli, Marianucci, Dragoner e Angori nella difesa a quattro davanti al portiere Stubljar; a centrocampo invece potremmo vedere il terzetto formato da Ignacchiti, Degli Innocenti e Renzi; infine il reparto offensivo dei toscani potrebbe prevedere il tridente con le ali Seck e Fini a supporto del centravanti Nabian.

Il Sassuolo Primavera di mister Emiliano Bigica potrebbe invece scendere in campo secondo il modulo 4-3-1-2, nel quale indichiamo questi undici calciatori come possibili titolari: Zacchi in porta; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Cannavaro, Miranda, Loeffen e Pieragnolo; linea a tre invece nel centrocampo emiliano, nella quale potrebbero trovare una maglia dal primo minuto Leone, Touré e Kumi; infine l’attacco del Sassuolo Primavera potrebbe essere composto da Bruno come trequartista alle spalle delle due punte Baldari e Russo.











