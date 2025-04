DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA, OSPITI FAVORITI

Un ultimo turno che ha lasciato brutti ricordi per entrambe le compagini per quanto riguarda la diretta Empoli Sassuolo Primavera, gara in programma sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00, potrebbe vedere la risalita di una delle due.

L’Empoli Primavera ha vinto solo una partita delle ultime cinque ovvero quella contro la Fiorentina per 1-0. Le sconfitte son state tre e arrivate con Cesena, Cagliari e Torino, quest’ultima per 4-0. In più c’è stata la X contro Cremonese.

Il Sassuolo era reduce da sei risultati utili consecutivi prima di perdere 1-0 contro l’Inter: ne aveva vinte quattro contro Milan, Fiorentina, Torino e Bologna più due pareggi sempre per 1-1 contro Cremonese e Lazio, entrambe in casa.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se è nelle vostre intenzioni vedere la diretta Empoli Sassuolo Primavera, allora vi basterà collegarvi su Sportitalia. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming con sito e applicazione che trasmetteranno l’evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

L’Empoli Primavera giocherà con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Seghetti, difesa a quattro composta da Moral, Benbista e Mannelli. I due esterni saranno El Biache e Barsotti con Baralla, Brayan e Tradn a centrocampo. In avanti Campaniello-Popov.

Il Sassuolo risponde con il 4-3-3 con Scacchetti, retroguardia formata da Parlato, Di Bitonto, Corradini e Barani. Nella zona nevralgica del campo ecco Frangella, Lopes e Seminari mentre in attacco Knezovic, Bruno e Sandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Il Sassuolo Primavera è favorito per la vittoria finale poiché è dato a 1.85 contro i 3.50 dell’1 per l’Empoli e del pareggio a 3.65. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.71 e 1.93.

