Diretta Empoli Sassuolo streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi 5 agosto 2025)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO: UN’AMICHEVOLE CHE PROFUMA DI CAMPIONATO

Una squadra retrocessa dalla Serie A alla Serie B al termine dello scorso campionato, contro una che ha fatto il cammino esattamente inverso: incrocio curioso ma certamente di buonissimo livello tecnico per la diretta Empoli Sassuolo, bella amichevole in programma alle ore 18.30 di oggi, martedì 5 agosto 2025, allo stadio Carlo Castellani.

L’Empoli di mister Guido Pagliuca continua quindi a sfidare squadre che hanno fatto percorso opposto: settimana scorsa c’era stato il derby toscano contro il Pisa, stavolta sarà il Sassuolo a testare le ambizioni della squadra della famiglia Corsi, che certamente sarà tra le più ambiziose della Serie B 2025-2026, per andare a caccia di un immediato ritorno in Serie A.

L’esempio da seguire sarà proprio quello del Sassuolo, che un anno fa di questi tempi si leccava le ferite dopo la retrocessione che aveva posto fine a 11 campionati consecutivi di Serie A, ma sotto la guida di mister Fabio Grosso ha dominato la scorsa Serie B e ora si prepara al ritorno sul massimo palcoscenico.

Per il Sassuolo fino a questo momento il test più significativo era stato il triangolare contro Bologna e Sudtirol, ma da allora sono passati una decina di giorni e allora i tifosi emiliani sperano naturalmente di notare dei progressi nelle condizioni di forma e anche nel gioco, seguendo oggi la stuzzicante diretta Empoli Sassuolo…

EMPOLI SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Amichevole certamente significativa, la diretta Empoli Sassuolo in tv sarà quindi visibile per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 202, Sky Sport Calcio, oppure in diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

Mister Guido Pagliuca per le probabili formazioni della diretta Empoli Sassuolo potrebbe schierare i padroni di casa toscani secondo il modulo 3-4-2-1. Quanto ai nomi dei titolari, potremmo ipotizzare in porta Stubliar; una retroguardia a tre con Curto, Guarino e Carboni; a centrocampo potrebbero invece iniziare dal primo minuto Ceesay, Belardinelli, Ignacchiti e Moruzzi per l’Empoli, così come Shpendi e Popov sulla trequarti e il centravanti Busiello.

La risposta del collega Fabio Grosso e del suo Sassuolo dovrebbe invece prevedere tatticamente un modulo 4-3-3, nel quale davanti all’estremo difensore Turati potremmo trovare una linea a quattro con Missori, Odenthal, Muharemovic e Doig nella retroguardia; a centrocampo potrebbero giocare Iannoni, Boloca e Ghion dall’inizio e davanti ci aspettiamo l’eccellente tridente d’attacco formato da Berardi, l’ex Pinamonti e Laurienté.