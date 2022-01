DIRETTA EMPOLI SASSUOLO/ Video streaming tv: Alessio Dionisi contro la sua ex squadra

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO: GLI ALLENATORI

Verso la diretta di Empoli Sassuolo, meritano qualche parola in più i due allenatori Aurelio Andreazzoli e Alessio Dionisi. I toscani sono senza ombra di dubbio la rivelazione del campionato, perché era difficile immaginare l’Empoli a quota 28 punti dopo le prime venti giornate: dato eccellente per una neopromossa, ma l’Empoli merita tutto quello che ha perché Andreazzoli ha dato una identità alla sua squadra e gli ottimi risultati in campo ne sono la gradita conseguenza. A volere essere pignoli, si potrebbe fare un pochino meglio in casa: i toscani ci riusciranno già da oggi?

Il Sassuolo non sarà d’accordo, anche perché Dionisi è alla ricerca della continuità: il suo Sassuolo ha fatto spesso molto bene, con risultati fantastici soprattutto contro le big, eppure in classifica ha 25 punti ed è di conseguenza dietro all’Empoli. Dionisi è comunque sulla buona strada per diventare un ottimo erede di Roberto De Zerbi, adesso la sfida sarà fare bene sempre (o quasi) anche nelle partite teoricamente più facili… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sassuolo sarà garantita su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

EMPOLI SASSUOLO: SPETTACOLO ASSICURATO!

Empoli Sassuolo, in diretta dallo Stadio Carlo Castellani aprirà il ventunesimo turno di Serie A 2021/2022 alle ore 14.30 di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Un vero e proprio scontro diretto ci attende nel Lunch match di questa giornata: la formazione di mister Aurelio Andreazzoli è a quota 28 punti, a caccia del sogno Europa League, mentre Domenico Berardi e compagni sono a quota 25 punti, alla ricerca di continuità di risultati.

Empoli e Sassuolo sono tra le squadre che giocano il miglior calcio del campionato, ma entrambe arrivano da un periodo tra luci e ombre. Azzurri e neroverdi non trovano la vittoria da tre giornate, con due punti raccolti su nove disponibili. I toscani sono reduci dal pirotecnico pareggio dell’Olimpico contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, mentre la formazione di Dionisi non è andata oltre l’1-1 casalingo contro un Genoa in grossa difficoltà.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

Sia Empoli che Sassuolo devono fare i conti con numerose defezioni nelle probabili formazioni. Partiamo dai padroni di casa: mister Andreazzoli non potrà contare per squalifica su due colonne di difesa e centrocampo: parliamo di Luperto e Bandinelli. Diversi gli assenti per infortunio: alla lista che già comprende Haas, Baldanzi, Romagnoli e Cutrone si è aggiunto Parisi, uscito per infortunio nel corso della sfida dell’Epifania contro la Lazio. Passiamo adesso alla compagine modenese, anche Dionisi è privo di numerosi elementi fondamentali per il suo 4-2-3-1. Le assenze più pesanti sono quelle di Frattesi e Scamacca, tra i più in forma in casa neroverde. Confermate le indisponibilità di Obiang, Romagna, Djuricic, Peluso, Henrique, Traorè e Magnanelli.

Per l’Empoli di mister Aurelio Andreazzoli possiamo allora disegnare questo modulo 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Modulo 4-2-3-1 invece per il Sassuolo di Alessio Dionisi: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel.

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Empoli Sassuolo sarà equilibratissima e anche le quote le confermano: le principali agenzie di scommessa danno le possibilità di vittoria di azzurri e neroverdi praticamente alla pari. Partiamo dall’1X2 grazie alle quote Snai: la vittoria dell’Empoli è data a 2,50, il pareggio a 3,80 e il successo del Sassuolo a 2,55. Secondo i bookmakers, sarà una partita ricca di reti: la giocata Gol è data a 1,38, mentre il Nogol a 2,85. L’Over 2,5, ovvero se le due squadre segneranno almeno tre reti, è dato a 1,42: probabilità più che concreta.

