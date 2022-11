Diretta/ Empoli Sassuolo streaming video tv: chance per Lammers (Serie A)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Empoli Sassuolo, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Carlo Castellani, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo una brutta sconfitta, ma peseranno le assenze di spicco.

L’Empoli ha raccolto 11 punti nelle prime dodici giornate, frutto di due vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno gli azzurri sono stati sconfitti 0-2 dall’Atalanta. Il Sassuolo, invece, è a quota 15 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. I neroverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 4-0 dal Napoli di Spalletti.

COME VEDERE LA PARTITA EMPOLI SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Empoli Sassuolo sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Empoli Sassuolo grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Zanetti e Dionisi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Empoli Sassuolo. Partiamo dai toscani, privi degli infortunati Tonelli, Grassi, De Winter e Bandinelli. Azzurri in campo con il 4-3-1-2: Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Haas, Marin, Henderson, Bajrami, Satriano, Lammers. Passiamo adesso alla compagine emiliana, che dovrà fare a meno di Romagna, Muldur, Defrel, Berardi e dello squalificato Laurientè. Neroverdi schierati con il 4-3-3: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt, D’Andrea, Pinamonti, Ceide.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Empoli Sassuolo. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria dei toscani è a 2,80, il pareggio è quotato 3,40, mentre il successo dei neroverdi è a 2,50. Secondo gli analisti ci saranno parecchi gol: Over 2,5 a 1,65 e Under 2,5 a 2,10. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,30.











