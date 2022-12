Diretta/ Empoli Sassuolo, streaming video tv: test importante (amichevole)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO: PROVE DI SERIE A!

La diretta Empoli Sassuolo, in programma alle ore 16.00 di venerdì 23 dicembre 2022 presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà un test amichevole. Una gara che sa di Serie A, una gara importante per Zanetti e Dionisi per tastare la condizione atletica delle rispettive squadre in vista della ripartenza del campionato.

Diretta/ Carrarese Cesena (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via!

Empoli e Sassuolo hanno già giocato amichevoli di prestigio in questa pausa per il Mondiale. Tre test per gli azzurri: vittoria per 1-2 contro lo Sturm Graz, pari per 1-1 contro il Wolverhampton e sconfitta per 0-1 contro il Monaco. Due test per i neroverdi: vittoria per 3-2 contro il Marsiglia e sconfitta per 1-2 contro il PSV.

Diretta/ Alessandria Imolese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

EMPOLI SASSUOLO STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sassuolo non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle del Bologna, nello specifico su Facebook e Twitter.

Diretta/ Renate Novara (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via!

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

Qualche dubbio da sciogliere per Dionisi e Zanetti, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Empoli Sassuolo. Partiamo dalla compagine azzurra, schierata con il 4-3-1-2: Vicario, Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Grassi, Baldanzi, Bajrami, Satriano. Passiamo adesso ai neroverdi, lo schieramento è il 4-2-3-1: Consigli, Toljan, Ferrari, Tressoldi, Marchizza, Frattesi, Matheus Henrque, Berardi, Traorè, Ceide, Pinamonti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA