Diretta/ Empoli Spal (Serie B) streaming video DAZN: toscani lanciati!

DIRETTA EMPOLI SPAL: EMILIANI CERCAO IL PRIMO SUCCESSO!

Empoli Spal, diretta dal signor Pasqua di Tivoli, martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. I toscani si stanno confermando competitivi per l’alta classifica, formando dopo tre giornate un terzetto in testa al torneo cadetto assieme al Cittadella e alla Salernitana. Dopo la sosta la squadra di Dionisi ha ottenuto una importante vittoria in trasferta a Pescara, capitalizzando al meglio le reti messe a segno da Romagnoli e Moreo e imponendosi con il punteggio di 1-2. La Spal invece ha inanellato il suo terzo pareggio consecutivo in campionato, perdendo però una grande occasione per centrare la sua prima vittoria a Lignano Sabbiadoro, sul campo del Pordenone. Gli estensi erano riusciti a ribaltare il risultato da 2-0 a 2-3 grazie alle reti di Castro, Strefezza e Paloschi, per poi subire però il pareggio dei Ramarri su rigore al 90′, rimandando dunque l’appuntamento col primo colpo da tre punti della stagione.

DIRETTA EMPOLI SPAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Spal non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPAL

Le probabili formazioni di Empoli Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Brignoli; Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Valoti, Missiroli, D’Alessandro; Strefezza, Paloschi, Brignola.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Empoli Spal secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa toscani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,05 volte la posta in palio in caso di successo degli estensi per chi avrà puntato sul segno 2.



