Diretta/ Empoli Spal streaming video tv: toscani, si cambia ancora (Coppa Italia)

DIRETTA EMPOLI SPAL: BELLA SFIDA IN COPPA ITALIA

Empoli Spal, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Hanno cambiato ancora i toscani passati dalla guida tecnica di Aurelio Andreazzoli a quella di Paolo Zanetti. Tutti vincenti i test precampionato dell’Empoli contro il Seravezza Pozzi, i turchi del Trabzonspor e i greci del Pafos, in preparazione a questo primo test ufficiale della stagione.

La Spal ha perso in amichevole contro la Cremonese per poi vincere il 30 luglio scorso il test contro il Pontedera, con gli estensi che puntano a un campionato di Serie B più tranquillo rispetto a quello appena terminato. Empoli e Spal tornano ad affrontarsi in una partita ufficiale in casa dei toscani dall’ultimo precedente datato 20 ottobre 2020 in Serie B, in quel frangente furono i toscani a spuntarla con il punteggio di 2-1. La Spal ha vinto 2-4 il 20 aprile 2019 l’ultimo precedente in Serie A tra i due club.

DIRETTA EMPOLI SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Spal sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPAL

Le probabili formazioni della diretta Empoli Spal, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi: Stulac, Marin, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Destro. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Almici, Celia, Esposito, Varnier; Arena, Murgia, Mancosu; Finotto; Zanellato, La Mantia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.40.











