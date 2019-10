Diretta Empoli Spezia/ Streaming video DAZN: quote, toscani favoriti (Serie B)

Empoli Spezia, in diretta dallo stadio Carlo Castellani, si gioca in occasione della decima giornata del campionato di Serie B questa sera, martedì 29 ottobre, in occasione del turno infrasettimanale del torneo cadetto. La partita avrà inizio alle ore 21.00. I toscani provengono da un beffardo pareggio 2-2 a Trapani a causa di un’autorete di Veseli nel corso del settimo minuto di recupero. Il terzo posto in classifica è un piazzamento ottimo, ma sono tre le partite senza vittoria ed è necessario ripartire cercando il successo oggi in Empoli Spezia. Di contro, i liguri sono reduci da un importante successo casalingo per 2-0 contro la Juve Stabia, con i gol realizzati da Bidaoui e Capradossi. Due sono le vittorie consecutive dopo la trasferta precedente di Pescara per una squadra risalita al quattordicesimo posto dopo un inizio alquanto complicato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Empoli Spezia in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 21. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPEZIA

Vediamo adesso le probabili formazioni di Empoli Spezia. Dando uno sguardo alle rispettive rose, l’Empoli sarà praticamente al gran completo, mentre lo Spezia dovrà fare i conti con l’infortunio di Galabinov, alle prese con un intervento chirurgico di pulizia articolare che lo terrà lontano dai terreni di gioco per un po’ di tempo. La formazione di casa, guidata dal tecnico Cristian Bucchi, potrebbe schierare 4-3-1-2 con il portiere Brignoli protetto dai difensori centrali Romagnoli e Nikolau e dagli esterni Veseli e Balkovec, anche se questi ultimi sono in ballottaggio con Gazzola e Antonelli. Il tridente di centrocampo sarà formato da Dezi, Stulac e Bajrami, con Laribi che agirà alle spalle degli attaccanti La Gumina e Moreo (favorito su Mancuso). La squadra di Vincenzo Italiano potrebbe invece schierare Scuffet in porta, Vignali, Capradossi, Terzi e Marchizza in difesa, Mora, M. Ricci e Bartolomei sulla linea mediana e F. Ricci, Bidaoui e Giasi in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

L’Empoli punta prettamente sulla ricerca del massimo risultato con il bel gioco, mentre lo Spezia è una squadra maggiormente pragmatica che si sta risollevando dopo un inizio difficile. Le ambizioni delle due compagini sembrano ben differenti, con i toscani che puntano all’immediato ritorno nella massima serie e i liguri che vogliono salvarsi ed eventualmente avvicinarsi alla zona play-off. Da entrambe le parti, ci sarà sicuramente da divertirsi, anche se i pronostici sembrano decretare l’Empoli come la squadra favorita. Snai attribuisce una quota di 1.95 alla vittoria della compagine a domicilio, 3.20 per il pareggio e 4.25 per il successo in trasferta. Secondo Bet365, le differenze sono ancora più marcate con l’1 quotato a 1.85, l’X a 3.20 e il 2 a 4.75. Interessante anche la prospettiva di un Over 2.5.



