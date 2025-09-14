Serie B, Diretta Empoli Spezia, streaming video tv: importanti punti in palio in questo terzo turno di campionato (14 settembre 2025)

DIRETTA EMPOLI SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta Empoli Spezia, la possiamo definire quasi “classica” negli ultimi anni e soprattutto al piano di sopra, infatti tra il 2021 e il 2023 le due squadre si sono incrociate in Serie A e anche in questo contesto è proseguito il digiuno toscano, perché l’Empoli non batte lo Spezia da otto partite anche se, giusto sottolinearlo, la squadra ligure ha vinto solo due di queste otto sfide e lo ha fatto sempre al Picco. Empoli che comunque attende il successo dall’aprile 2014: qui partita del campionato di Serie B e 2-0 al Castellani con le firme di Daniele Rugani e Francesco Tavano, erano ovviamente gli azzurri di Maurizio Sarri.

Video Reggiana Empoli (3-1)/ Highlights gol: quattro reti e due espulsioni al Mapei (Serie B 29 agosto 2025)

Quella squadra avrebbe poi centrato la promozione, e in ogni caso è riuscita a conservare la sua imbattibilità casalinga, contro lo Spezia, per ben 32 anni: i liguri non vincono in trasferta da un 1-0 del settembre 1993 arrivato nel girone A di Serie C, gol di Cristian Pepe in quello che era un testa-coda con lo stesso Spezia secondo in classifica. Sulla carta, e lo abbiamo già detto, questa sera si incrociano due squadre candidate alla promozione, vedremo se la stagione confermerà queste aspettative: per il momento ci accontentiamo di seguire questa intrigante partita, con la diretta Empoli Spezia che sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Reggiana Empoli (risultato finale 3-1): la chiude Portanova! (Serie B 29 agosto 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI SPEZIA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Empoli Spezia? Allora potrete scegliere tra LaB Channel su Amazon Prime oppure DAZN. La diretta streaming è visibile sulle rispettive applicazioni.

EMPOLI SPEZIA, C’ERA UNA VOLTA IN SERIE A…

C’è attesa per una sfida tra due squadre che nei recenti anni passati militavano in Serie A. Ora la diretta Empoli Spezia è un big match di Serie B e si giocherà alla terza giornata in questo domenica 14 settembre 2025 alle ore 19:30.

I toscani erano partiti col piede giusto vincendo sia in Coppa Italia contro la Reggiana ai calci di rigore sia all’esordio in campionato con il Padova per 3-1. Nel remake della sfida con la Reggiana in B è arrivato il ko, complice anche il doppio rosso al 42′ e 46′.

DIRETTA/ Spezia Carrarese (risultato finale 0-2), decide Schiavi (Serie B, 24 agosto 2025)

I liguri invece hanno subito un calo a livello di risultato dopo il successo ai rigori con la Sampdoria in Coppa Italia. Infatti in campionato lo Spezia ha collezionato un punto in due partite tra il ko con la Carrarese e il pari con il Catanzaro, entrambe senza segnare.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPEZIA

L’Empoli si schiererà con il 3-4-2-1. In porta Fulignati, difesa a tre composta da Tosto, Lovato e Curto. A centrocampo ci saranno Elia, Ignacchiti, Yepes e Carboni mentre Ilie e Ceesay agirà alle spalle del centravanti Popov.

Lo Spezia opterà invece per il modulo 3-5-2. Tra i pali il titolare sarà Mascardi con Wisniewski, Hristov e Cistana come difensori titolari. Gli esterni saranno Candela e Mateju con Nagy, Esposito e Kouda a centrocampo. In attacco Artistico e Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI SPEZIA

La vittoria dell’Empoli è data a 2.25 contro i 3.10 del segno X del pareggio e i 3.20 del 2 fisso in favore dello Spezia. Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.