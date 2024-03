DIRETTA/ Empoli Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta di Empoli Torino Primavera, e dunque parliamo dei numeri messi insieme dalle due squadre. L’Empoli sembra essere uscito da quella grave crisi che l’aveva colpito in inverno: sette sconfitte in otto partite a cavallo di andata e ritorno, ma da quel momento è stata brava la squadra toscana a ricompattarsi e riuscire a vincere le ultime tre partite (dopo un pareggio), dunque nelle ultime quattro giornate l’Empoli ha fatto più punti di quanti ne avesse trovati nelle 13 gare precedenti, un miglioramento netto che adesso può davvero portare a qualcosa di buono.

Il Torino Primavera ha perso quattro volte in cinque giornate tra febbraio e marzo, ma ha vinto le ultime due partite: contro Monza e Genoa ha segnato 8 gol e si è improvvisamente ritrovato dopo un periodo che aveva messo a rischio i playoff, obiettivo che comunque i giovani granata devono ancora provare a centrare. Finalmente si gioca, e quindi per noi è davvero il tempo di lasciare che a parlare siano i protagonisti di questo intrigante match: mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà, perché la diretta di Empoli Torino sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Empoli Torino Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, perciò sarà visibile in chiaro su Sportitalia. Per i più “Smart” sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

LA PRESENTAZIONE

Sul nostro sito il calcio giovanile non si ferma mai e oggi 30 marzo 2024 alle ore 13 vi proponiamo la diretta di Empoli Torino Primavera, gara che sarà valida per il 27esimo turno del campionato e che mette di fronte i giovani toscani che arrivano alla partita dopo tre vittorie consecutive, un exploit che li ha portati a occupare l’11º posto in classifica.

L’ultima vittoria esterna per 1-0 contro il Bologna dimostra la loro determinazione e capacità di competere anche contro avversari di livello. Dall’altra parte, il Torino Primavera è saldamente piazzato al sesto posto dopo due vittorie consecutive, compresa una spettacolare vittoria per 4-3 contro il Genoa.

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Empoli Torino Primavera alle probabili formazioni dove per i padroni di casa, ci si aspetta la presenza dal primo minuto di Corona, che ha dimostrato la sua importanza segnando il gol decisivo nell’ultima partita.

La sua presenza in campo sarà fondamentale per mantenere alta la pressione sull’avversario. Per quanto riguarda il Torino Primavera, si prevede che Silva giochi dall’inizio, dopo aver segnato un gol e fornito due assist nell’ultima partita.

EMPOLI TORINO PRIMAVERA, LE QUOTE

Vediamo invece adesso le quote della diretta di Empoli Torino Primavera sul sito della Sisal, la squadra di casa è quotata a 2,6 mentre i granata a 2,1. Il pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3 all’importo scommesso.











