Diretta Empoli Torino Primavera/ Streaming video tv: entrambe reduci da una vittoria

EMPOLI TORINO PRIMAVERA: ENTRAMBE SONO REDUCI DA UNA VITTORIA

Empoli Torino Primavera, in diretta sabato 26 febbraio alle ore 15:00, è valida per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurri sono reduci dal successo in trasferta conseguito sul campo della Spal, partita terminata con il punteggio di 0-2. La squadra allenata da Antonio Buscè, ha quindi riscattato la sconfitta casalinga subita contro il fanalino di coda Pescara nel precedente turno. L’Empoli occupa la quattordicesima posizione in classifica con 23 punti, uno in più rispetto al Bologna che è in zona playout.

Il Torino arriva alla sfida contro l’Empoli, dopo aver battuto il Pescara nello scontro casalingo della scorsa giornata, con la gara terminata 1-0 in favore dei granata. La compagine di Federico Coppitelli è quindi tornata ai tre punti, dopo due pareggi e due sconfitte nei precedenti quattro turni. I granata occupano la decima posizione in classifica con 29 lunghezze, a due di distanza dalla zona playoff. Nella gara di andata, giocata a settembre, l’Empoli si è imposto a Torino, vincendo con il risultato di 1-2.

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire Empoli Torino primavera in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI TORINO PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Torino Primavera, le quali si affronteranno nella partita valevole per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico azzurro, Antonio Buscè, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare dell’Empoli per la sfida contro il Torino: Biagini; Rizza, Boli, Dragoner; Kaczmarski, Degl’Innocenti, Fazzini, Evangelisti; Fini, Lozza, Magazzu.

Il Torino allenato da Federico Coppitelli, dovrebbe affrontare la gara di Empoli con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare granata, la quale scenderà in campo nella gara della ventunesima giornata del campionato Primavera 1: Milan, Savini, Di Marco, La Marca, Pagani, Polenghi, Angori, Reali, Dellavalle, Caccavo, Zanetti.



