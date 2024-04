DIRETTA/ Empoli Torino video streaming tv: mai vittorie per i toscani di recente (Serie A, 6 aprile 2024)

DIRETTA EMPOLI TORINO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Empoli Torino sta per iniziare e in attesa del fischio da parte direttore di gara vi mostriamo le ultime 5 partite giocate tra queste due formazioni. Le ultime 5 partite hanno evidenziato ben tre risultati di pareggio e due successi per i granata. La prima sfida che vi analizzeremo è quella del 2 dicembre 2021 con due reti in rapida successione del Torino sotto il segno di Pobega e Pjaca, voi con la rimonta dei toscani con Romagnoli e La Mantia. Pareggio che lascio poi spazio al successo della gara di ritorno del Torino grazie alla tripletta lampo realizzata dall’ex capitano Andrea Belotti.

Pareggio l’anno successivo grazie alla reti di Destro e Lukic, e nuovo risultato di parità il 28 gennaio 2023. Doppio vantaggio Empoli con Luperto e Marin fino al pareggio firmato da Ricci e Sanabria. L’ultima sfida giocata da quasi due formazioni risulta essere quella della gara di andata con la rete decisiva realizzata dal colombiano Zapata. In mezzo anche due reti annullate alla squadra in maglia azzurra per fuorigioco. (Marco Genduso)

EMPOLI TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Empoli Torino sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Empoli Torino sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

NICOLA SFIDA IL SUO PASSATO

La diretta Empoli Torino, in programma sabato 6 aprile alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie A. I toscani hanno l’obbligo morale ma soprattutto di classifica di rialzare la china dopo le quattro sconfitte consecutive senza segnare alcun gol contro Cagliari, Milan, Bologna e infine Inter.

Il Torino col successo contro il Monza grazie al rigore di Sanabria ha alimentato i sogni europei. Si è trattato del secondo successo di fila dopo quello maturato a Udine contro i bianconeri. Ora la squadra di Juric rincorre una qualificazione in Conference che mesi fa sembra solo utopia. Obiettivo salvezza invece per l’Empoli di Nicola.

EMPOLI TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Torino vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Caprile, difesa schierata a tre con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. Agiranno esterni Gyasi e Pezzella con Marin e Kovalenko centrali. Zurkowski e Cambiaghi supporteranno Niang.

Il Torino risponde con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Milinkovic-Savic, difeso qualche metro più avanti da Tameze, Buongiorno e Masina. Bellanova e Rodriguez staranno larghi mentre Linetty e Ricci si occuperanno del centrocampo. Vlasic unico trequartista, doppio attaccante con Sanabria e Zapata.

EMPOLI TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Torino danno favorita la squadra ospite a 2.25. Secondo bet365, l’1 è quotato 3.50 mentre la X a 3.20.

L’Over 2.5 è molto alta dato che lo troviamo a 2.40 contro l’1.53 dell’Under. Il Gol era offerto a 2.10 con il No Gol 1.67.

