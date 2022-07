DIRETTA EMPOLI TRABZONSPOR/ Video streaming tv: la linea verde di Paolo Zanetti

DIRETTA EMPOLI TRABZONSPOR: LA LINEA VERDE

La diretta di Empoli Trabzonspor ci consente di parlare di una squadra toscana che, agli ordini di Paolo Zanetti, è sicuramente tra le più giovani della nostra Serie A. La formazione titolare andrà ancora definita, anche perché il calciomercato durerà a lungo e tante cose potrebbero succedere; al momento però l’Empoli potrebbe giocare con una difesa nella quale comparirebbero tre Millennials (il 2000 Fabiano Parisi, i 2002 Kony De Winter e Mattia Viti) e un attacco nel quale potrebbero ritagliarsi spazi importanti Davide Merola (classe 2000) e Martin Satriano (2001) così come il 2002 Emmanuel Ekong.

Diretta/ Empoli Seravezza Pozzi (risultato finale 3-0): tris con Baldanzi e Fazzini

In mediana i titolari non sarebbero certo dei veterani di lunga data. capitan Filippo Bandinelli è un classe ’95, hanno un anno in meno Liam Henderson e Razvan Marin ma va considerato il classe 2003 Tommaso Baldanzi, promosso dalla Primavera (dove ha fatto benissimo) e che potrebbe subito avere una maglia. Insomma: questo Empoli, che è giovane ma potrebbe anche essere molto italiano, si presenta ai nastri di partenza della prossima Serie A con un progetto sicuramente stuzzicante, poi sarà compito di Zanetti provare a tenere la squadra nel massimo campionato per il secondo anno consecutivo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Atalanta Empoli (risultato finale 0-1): niente Europa per i bergamaschi!

DIRETTA EMPOLI TRABZONSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Trabzonspor, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, perché nessuna emittente ha acquistato i diritti per le amichevoli della società toscana. Non sarà quindi disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video Empoli Trabzonspor, ma per avere tutte le informazioni utili sul match vi potrete rivolgere agli account ufficiali che l’Empoli mette a disposizione sui social network. Consigliamo in particolare di visitare (ovviamente in maniera libera) le pagine di Facebook e Twitter.

DIRETTA/ Empoli Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Peralta!

EMPOLI TRABZONSPOR: AMICHEVOLE INTERNAZIONALE!

Empoli Trabzonspor è in diretta da Kitzbuhel, alle ore 18:00 di lunedì 25 aprile: è un’altra amichevole estiva per la squadra toscana, che si trova nella località austriaca per affrontare il classico ritiro di preparazione alla prossima stagione. Sei giorni fa l’Empoli ha battuto il Seravezza Pozzi (squadra di Serie B) senza brillare in maniera particolare; adesso è atteso a una partita di tenore più alto e complicato, perché il Trabzonspor è società dal respiro internazionale che negli ultimi anni si è affacciata anche ai gironi di Champions League (aveva vinto contro l’Inter a San Siro, anche se sono passati 11 anni da allora).

Per gli azzurri è anche una stagione che inizia con tanti punti di domanda: buona parte della rosa, che ha centrato una brillante salvezza pur calando nel girone di ritorno, è stata confermata ma è nuovo l’allenatore, Aurelio Andreazzoli ha lasciato il passo a Paolo Zanetti – retrocesso con il Venezia, anche se è stato esonerato qualche giornata prima – che è ancora giovane e dovrà provare a fare il salto di qualità. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Empoli Trabzonspor, proviamo a fare una rapida analisi sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TRABZONSPOR

Per le probabili formazioni della diretta Empoli Trabzonspor, tenuto conto del fatto che Zanetti tenderà a fare tanta staffetta nel corso dei 90 minuti, schieriamo i toscani con un 4-3-3 che è il modulo di riferimento del giovane allenatore. In porta Vicario, che sarà il titolare anche durante il campionato; stuzzica la coppia centrale Viti-De Winter (entrambi 2002) ma naturalmente Ismajli e Luperto sono più avanti nel percorso, poi sulle corsie laterali potremmo vedere Ebuehi o Stojanovic a destra e Cacace o Fabiano Parisi sull’altro versante.

In mezzo al campo, partito Asllani che ha firmato per l’Inter, il nuovo regista è Razvan Marin acquistato dal retrocesso Cagliari; con lui potrebbero agire Bandinelli e Liam Henderson in qualità di mezzali, qui però occhio anche a Crociata e Baldanzi, che con il 4-3-3 può fare l’interno offensivo. Merola invece se la vede con Bajrami per il ruolo di esterno nel tridente; Destro e Satriano sono in competizione per giocare come centravanti, l’altro laterale potrebbe essere lo stesso Satriano magari con il giovane Ekong da prima punta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA