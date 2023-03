DIRETTA/ Empoli Udinese video streaming tv: friulani in vantaggio nei precedenti

DIRETTA EMPOLI UDINESE: TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Udinese aprirà il sabato di Serie A con l’importante sfida nella zona mediana della classifica del campionato. Tra Empoli ed Udinese si contano 34 scontri fino a questo momento con lo storico che dice: 15 vittorie friulane; 8 successi toscani ed 11 pareggi. Una sfida dal sapore nostalgico visto che la genesi è del lontano 1946-47. La gara terminò con il risultato di 1-0 con la rete di Pucci dell’Empoli. Dal 2008 al 2014 le due formazioni non si sono più affrontate a causa della retrocessione del club toscano. L’ultimo scontro, difatti, risale alla vittoria bianconera per 0-1 con il gol di Fabio Quagliarella.

Uomini e donne, Armando: "Seguo il cuore, un problema?"/ Conquista Ida: web in tilt

Nel 2014 le due formazioni, dopo 6 anni di digiuno, si riaffrontarono ed a trionfare fu ancora l’Udinese per 2-0, con la doppietta del grande ex di turno Antonio Di Natale. Da quel momento un ottimo periodo per l’Empoli che vinse 3 su 5 sfide contro i bianconeri in Serie A. L’ultimo scontro, andato in gioco per la gara di andata dell’odierno campionato, ha visto trionfare l’equilibrio. Partita terminata con il risultato di 1-1 con le reti di Baldanzi per la formazione in maglia blu e Pereyra per i bianconeri con l’espulsione, verso la fine, di Akpa Akpro. (Marco Genduso)

Bassetti “Bythos? Basta parlare delle varianti covid”/ “Stop a obbligo mascherine"

EMPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Empoli Udinese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

TOSCANI PER IL RISCATTO

La diretta Empoli Udinese, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 15:00, racconta di un match che vale molto per i toscani. Al “Castellani”, infatti, la formazione di mister Zanetti vorrà riscattare la sconfitta patita a Monza e, soprattutto cercherà punti per mantenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione. Considerando il buon periodo di forma del Verona, infatti, anche l’Empoli non può dormire sonni tranquilli e dovrà correre ancora per rimanere in Serie A.

Manuel Costa, ucciso cugino di Floriana Secondi/ L'ex Gf sconvolta: “Non è possibile”

I friulani, invece, vogliono provare uno sprint per rientrare in zona Europa ma, complici i due punti ottenuti nelle ultime tre gare, dovranno compiere una vera e propria impresa. Il pareggio a reti bianche di Bergamo contro l’Atalanta, però, rappresenta sicuramente un buon punto di partenza.

EMPOLI UDINESE: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Udinese vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Nei toscani è costantemente monitorato Vicario, alle prese con un dolore al costato, lo stesso che lo ha costretto a saltare l’ultima sfida. Migliorano, invece, le condizioni di Ebuehi che dovrebbe riprendere il suo posto a destra con il ritorno in panchina di Stojanovic. Sempre ai box Cambiaghi e Destro, la coppia offensiva sarà formata da Caputo e Satriano supportati da Baldanzi. Mister Sottil, invece, recupera a pieno regime Pereyra che tornerà a centrocampo insieme a Walace e Lovric, quest’ultimo in ballottaggio con Arslan per una maglia. Rientra anche Ehizibue sulla corsia destra dopo il turno di squalifica.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Empoli Udinese vedono una sfida con i bianconeri favoriti dal pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Sottil vale 2.50 contro i 2.95 attribuiti ai rossoblù padroni di casa e la quota 3.25 riferita al segno X. In perfetto equilibrio le quote relative a Over e Under 2.5, quotati entrambi 1.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA