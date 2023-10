DIRETTA/ Empoli Udinese streaming video tv: grande equilibrio nei precedenti (Serie A, 6 ottobre 2023)

DIRETTA EMPOLI UDINESE, TESTA A TESTA

Sta avvicinandosi la diretta di Empoli Udinese. Questa sfida mette di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 17 volte allo stadio Castellani di Empoli. Al momento sono sei le vittorie da parte dell’Empoli; altrettanti risultati di pareggio e 5 le vittorie friulane. La prima storica partita giocata tra Empoli e Udinese allo stadio Castellani è datata 1946, nel corso del campionato di serie B. La prima volta in massima serie tra queste due formazioni è arrivata nel 1986 con il risultato di 0-0. Per cercare gol e spettacolo in questa sfida bisogna analizzare la sfida giocata nel 2015: Udinese in vantaggio con la rete dell’ex di turno Antonio Di Natale, pareggio su calcio di rigore di Riccardo Saponara e gol decisivo dello svizzero Widmer.

Diretta/ Udinese Genoa (risultato finale 2-2): un autogol regala il pari ai bianconeri!

Nel 2016, l’Empoli non andò oltre il risultato di pareggio con la rete nel finale firmata da Manuel Pucciarelli dopo l’errore dal dischetto di Riccardo Saponara. Nel 2021 tanti gol allo stadio Castellani di Empoli con il vantaggio iniziale firmato dallo spagnolo Deulofeu e rimonta toscana firmata dai gol di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Questi quattro calciatori non faranno parte della partita in quanto il primo è passato alla Sampdoria; Bajrami e Pinamonti giocano nel Sassuolo mentre lo spagnolo risulta infortunato. (Marco Genduso)

Diretta/ Bologna Empoli (risultato finale 3-0): Orsolini show, è tripletta! (7^ giornata, 1 ottobre 2023)

EMPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Udinese sarà visibile solamente su DAZN dunque è possibile assistere all’evento in tv sul canale 214 di Sky se si ha l’abbonamento a Zona DAZN, servizio che permette agli abbonati DAZN con Sky di assistere all’evento in tv.

La diretta streaming Empoli Udinese sarà invece disponibile sia su Sky Go, applicazione dell’omonima emittente televisiva, sia su DAZN attraverso qualsiasi dispositivo mobile.

QUALCUNO SVOLTERA’?

La diretta Empoli Udinese, in programma venerdì 6 ottobre alle ore 18:30, racconta della gara che aprirà l’ottavo turno del massimo campionato italiano di calcio. I toscani sono riusciti dopo 570 minuti a porre fine alla propria astinenza dai tre punti vincendo con la Salernitana di misura, ma già dal turno successivo l’Empoli è tornata alle vecchie abitudini subendo un perentorio 3-0 da parte del Bologna. Prima del match con la Salernitana la squadra biancoblu contava cinque sconfitte in altrettante partite tra cui il pesante 7-0 inflitto dalla Roma.

Diretta/ Empoli Frosinone Primavera (risultato finale 4-0): poker e partita senza storia! (1 ottobre 2023)

Sicuramente migliore la situazione in casa Udinese, anche se non è tutto oro quel che luccica. Infatti i bianconeri hanno solamente un punto in più dell’Empoli e soprattutto non ancora mai vinto: tre sconfitte con Juventus, Fiorentina e Napoli più i pareggi contro Salernitana, Frosinone, Cagliari e Genoa. I tre punti sarebbero la miglior medicina per cominciare a smuovere la classifica dando un’identità ad una squadra che dopo aver iniziato divinamente la scorsa stagione si sta ritrovando davanti ad uno scenario attuale molto negativo.

EMPOLI UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Empoli Udinese vede i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Berisha, difesa composta da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Bastoni che parte favorito su Cacace. A centrocampo fiducia a Marin, Ranocchia e Maleh con Baldanzi trequartista e tandem offensivo Caputo-Cancellieri.

Risposta bianconera col 3-5-2 che vede Silvestri tra i pali con davanti a sé Perez, Bijol e Kabasele. Esterni a centrocampo Ebosele e Kamara con Samardzic, Walace e Pereyra nella zona nevralgica. Assente lo squalificato Lovric. Davanti Thauvin e Lucca compongono il duo offensivo.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.

EMPOLI UDINESE , LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Udinese vedono favorita la squadra ospite a 2.37. Secondo bet365, l’1 vale 3.10 mentre il pareggio leggermente di più a 3.25.

L’Over 2.5 si avvicina molto all’Under essendo rispettivamente quotati 1.95 e 1.85. Più gap invece tra il Gol ovvero entrambe le squadre a segno a 1.75 rispetto al 2 dell’esito opposto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA