Diretta Empoli Venezia/ Streaming video DAZN: esordio per Muzzi (Serie B)

Empoli Venezia, diretta da Dionisi, si gioca sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.00 allo stadio Castellani di Empoli e sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I toscani proveranno a voltare pagina con il nuovo allenatore Roberto Muzzi in panchina, che ha sostituito Cristian Bucchi esonerato dopo una serie nera. L’Empoli non vince in campionato dallo scorso 28 settembre, dal 3-0 casalingo al Perugia. Poi 3 ko e 3 pareggi nelle successive 6 partite, con 2 sconfitte consecutive subite prima della sosta contro Benevento e Pescara che hanno portato l’addio di Bucchi. Empoli scivolato al nono posto in classifica fuori dalla zona play off, con un solo punto di vantaggio sul diligente Venezia, reduce da un importante successo interno contro il Livorno che ha allontanato i lagunari dalla zona calda della classifica, ora la squadra di Dionisi è a +4 dalla zona play out e a 2 sole lunghezze di distanza dalla zona play off.

Per seguire la diretta tv di Empoli Venezia, sabato 23 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Empoli Venezia, sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli allenato da Roberto Muzzi sarà schierato con un 4-3-1-2: Brignoli; Vaseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli, Ricci, Frattesi; Dezi; La Gumina, Mancuso. Risponderà il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Casale; Suciu, Zuculini, Lollo; Aramu; Montalto, Bocalon.

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.50. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.10 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.70.



