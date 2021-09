Diretta Empoli Venezia/ Streaming video tv: il duello tra Andreazzoli e Dionisi

DIRETTA EMPOLI VENEZIA: GLI ALLENATORI

Empoli Venezia è una partita che potrebbe essere importante per la salvezza: nel 2019 non era riuscito a centrarla Aurelio Andreazzoli, esonerato ma poi richiamato per risostituire Beppe Iachini sulla stessa panchina toscana. Il tecnico aveva timbrato una fantastica promozione a Empoli, arrivando in corsa per prendere il posto di Vincenzo Vivarini; questa dunque è la sua seconda o se vogliamo terza esperienza con la squadra azzurra. Pensate: lui stesso ha raccontato che, prima di venire richiamato dal presidente Corsi, aveva consigliato ad Alessio Dionisi di continuare la sua esperienza con l’Empoli.

Dionisi è anche un ex del Venezia, che ha condotto a una bella salvezza in Serie B: quando il giovane allenatore ha scelto l’Empoli, i lagunari si sono affidati all’altrettanto “verde” Paolo Zanetti. Il quale ha fatto il capolavoro: non solo ha centrato i playoff nel difficile campionato cadetto, ma li ha anche superati eliminando Lecce e Cittadella (che sulla carta erano superiori) riportando il Venezia in Serie A dopo 20 anni. Entrambi gli allenatori hanno una precisa identità: si giocherà per la salvezza al Castellani, ma la sfida tra Andreazzoli e Zanetti promette comunque scintille. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Venezia sarà più precisamente una diretta streaming video, dal momento che questa partita – come tutte quelle di Serie A – sarà trasmessa per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, nuova “casa” di tutto il campionato, mentre non sarà compresa fra le tre partite che ad ogni giornata sono trasmesse anche su Sky.

TESTA A TESTA

Siamo in attesa di dare il via alla diretta della Serie A di Empoli Venezia: pure prima vediamo che ci riserva anche lo storico che unisce i due club. Come è facile immaginare, i dati utili non ci mancano: dal 1948 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 22 occasioni pur registrate tra campionato cadetto, prima e seconda serie del calcio italiano come anche in Coppa italia. Il bilancio complessivo ci racconta oggi di ben otto successi da parte del Venezia e sette affermazioni dell’Empoli e dunque anche sette pareggi.

Possiamo anche ricordare che se gran parte dei nostri riferimenti è datato, pure nelle ultime tre-4 stagioni le due squadra hanno avuto modo di incontrarsi. L’ultimo precedente risale poi al campionato della Serie B 2020-21 allora nel doppio scontro ricordiamo un successo per i lagunari e il pareggio per 1-1 al ritorno in terra toscana. (agg Michela Colombo)

EMPOLI VENEZIA: SFIDA TRA MATRICOLE

Empoli Venezia, in diretta dallo stadio Carlo Castellani della città toscana, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 11 settembre 2021, e sarà l’anticipo che aprirà la terza giornata del campionato di Serie A. Sfida tra due neopromosse, la diretta di Empoli Venezia si annuncia comunque intrigante, sia perché i punti in palio potrebbero già essere importanti per costruire una tranquilla salvezza, sia perché magari qualcuno potrebbe anche pensare a ritagliarsi un ruolo da sorpresa.

Il riferimento va naturalmente all’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che prima della sosta aveva firmato un’impresa memorabile andando a vincere in casa della Juventus e adesso cerca naturalmente un’altra vittoria per trovare la continuità e per staccare in modo già significativo una rivale per la salvezza che invece è ancora ferma a quota zero punti. Il Venezia di Paolo Zanetti arriva infatti da una pesante sconfitta sul campo dell’Udinese e in precedenza aveva perso anche a Napoli: oggi per i lagunari sarà la terza trasferta consecutiva, ma se i toscani hanno vinto allo Stadium è lecito attendersi di tutto anche da Empoli Venezia…

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VENEZIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Empoli Venezia. I padroni di casa toscani dovrebbero schierarsi con un modulo 4-3-1-2 che potrebbe vedere in campo i seguenti titolari: Vicario in porta; difesa a quattro con Stojanovic, Ismajli, Luperto (in ballottaggio con Romagnoli) e Marchizza da destra a sinistra; a centrocampo dubbio tra Bandinelli e Stulac per affiancare Ricci e Haas nella linea a tre alle spalle del trequartista Bajrami, che invece agirà a supporto dei due attaccanti, che saranno Mancuso e uno fra Cutrone e Pinamonti.

Nel Venezia dubbio in porta, perché dovrebbe giocare Lezzerini a causa degli acciacchi di Maenpaa; modulo 4-3-3, davanti all’estremo difensore avremo la linea a quattro con Mazzocchi (in ballottaggio con Ebuhei), Caldara, Ampadu e Ceccaroni da destra a sinistra. A centrocampo dubbio tra Busio e Peretz per giocare insieme a Crnigoj ed Heymans, infine in attacco il dubbio è tra Aramu e Okereke per affiancare Henry e Johnsen nel tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Empoli Venezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, per evidenziare che i padroni di casa partono favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,80, mentre poi si sale a valori molto simili per il pareggio o per il colpaccio del Venezia, perché il segno X è quotato a 3,85 mentre con il segno 2 si arriva a 4,00 volte la posta in palio.



