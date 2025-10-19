Diretta Empoli Venezia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Castellani per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA EMPOLI VENEZIA, SI RIPARTE CON MISTER DIONISI

Si gioca domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 17:15 la diretta Empoli Venezia. Presso lo Stadio Carlo Castellani si affrontano due compagini appena tornate a giocare in Serie B nella stagione 2025/2026 dopo la retrocessione ottenuta al termine dello scorso campionato di Serie A. Entrambe desiderano tornare nel massimo campionato al più presto possibile.

I padroni di casa stanno incontrando qualche difficoltà in più rispetto a quanto pronosticato avendo sino a questo momento conquistato appena nove punti, come la Reggina ed il Sudtirol, così da raggiungere soltanto la dodicesima posizione in classifica, a tre lunghezze di distacco dalla zona retrocessione ma anche ad un solo punto dai playoff.

Il rendimento offerto in questo inizio di torneo non è stato gradito dai vertici societari che in occasione della pausa per gli impegni delle Nazionali hanno deciso di esonerare il tecnico Guido Pagliuca ed il suo staff per puntare invece su mister Alessio Dionisi, il quale ha risulto il contratto che lo legava ancora al Palermo.

In ogni caso gli Azzurri arrivano dalla vittoria esterna contro il Sudtirol ed i lagunari hanno invece vinto nel turno precedente contro il Frosinone grazie ad un netto 3 a 0. I Leoni Alati si trovano al quarto posto con i loro dodici punti, gli stessi dell’Avellino, e tenteranno di tenere lontani i rivali dell’ottava giornata per evitare di essere agganciati in graduatoria.

DIRETTA EMPOLI VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere la diretta Empoli Venezia su LaB channel per chi vi è iscritto ed ha quindi un abbonamento ad Amazon Prime Video. La sfida sarà disponibile in streaming anche per chi preferisse invece utilizzare l’applicazione o il sito ufficiale di DAZN.

EMPOLI VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Venezia: nonostante il cambio alla guida della prima squadra ci aspettiamo comunque l’utilizzo del 3-4-2-1 con Fulignati fra i pali, Lovato, Guarino ed Obaretin nelle retrovie, Elia, Belardinelli, Ghion e Moruzzi in mediana, Ceesay e Saporiti trequartisti a supporto dell’unica punta Shpendi dall’inizio se pensiamo ai toscani. Modulo 3-5-2 invece per la squadra allenata da mister Stroppa con Stankovic in porta, Schingtienne, Korac e Sverko in difesa, Compagnon, Doumbia, Busio, Kike Perez e Bjarkason nel mezzo, Yeboah e Adorante davanti.

EMPOLI VENEZIA, LE QUOTE

Gli ospiti sembrano essere favoriti nell’esito finale individuato dalle quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sportive per la diretta Empoli Venezia. Ad esempio per Sisal la vittoria dei veneti non andrebbe pagata oltre il 2.60 mentre quella dei toscani è invece quotata a 2.80. Il pareggio rimane il punteggio meno probabil per questo match con l’x fissato appunto a 3.10.