DIRETTA EMPOLI VENEZIA, UNA SFIDA PER NON RETROCEDERE

Inizia domenica 20 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Empoli Venezia. Presso lo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena va in scena quello che è a tutti gli effetti la sfida con la “s” maiuscola per quanto riguarda la salvezza in Serie A e dunque la permanenza nel massimo campionato anche nella stagione 2025/2026. Tutte e due queste formazioni hanno infatti totalizzato ventiquattro punti dall’inizio dell’annata calcistica e si trovano adesso rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione dopo che i lagunari hanno agganciato e sorpassato e i veneti essendo in vantaggio negli scontri diretti.

Gli azzurri arrivano dalla sconfitta maturata contro un avversario ben più quotato come il Napoli nello scorso weekend. I lagunari sono invece tornati ad assaporare la vittoria sconfiggendo il Monza ultimo in graduatoria, riuscendo al tempo stesso ad allontanarsi proprio dai brianzoli. Vincere oggi vorrebbe dire avere la possibilità di scavalcare il Lecce, avanti per un solo punticino ed impegnato contro il Como, così da avvicinare pure il Parma in questa fase finale del torneo.

DIRETTA EMPOLI VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Empoli Venezia senza dover acquistare il biglietto per recarsi allo stadio è garantita da DAZN. La piattaforma proporrà come di consueto la partita in modalità streaming attraverso l’applicazione. Altrimenti si potrà accedere al proprio account anche dal sito web.

EMPOLI VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico D’Aversa, stando a quanto emerso nelle scorse ore, dovrebbe decidere di puntare sul modulo 3-4-2-1 con Vasquez, Goglichidze, Marianucci, Viti, Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Cacace, Esposito e Colombo se valutiamo le probabili formazioni della diretta Empoli Venezia. Gli ospiti guidati dal tecnico Di Francesco partiranno anche loro dal primo minuto impiegando una difesa a tre ma si disporranno invece secondo un 3-5-2 con Radu, Marcandalli, Idzes, Candé, Zerbin, Nicolussi Caviglia, Perez, Duncan, Ellertsson, Oristanio e Gytkjaer per fare risultato in trasferta.

DIRETTA EMPOLI VENEZIA, LE QUOTE

Le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sportive ci indicano che i padroni di casa saranno forti del fattore campo ed è anche per questa ragione che risultano favoriti per la diretta Empoli Venezia. Il segno 1, e quindi la vittoria dei toscani, è pagato per esempio da Snai a 2.20, con i veneti che hanno maggiori possibilità di ottenere un pareggio rispetto a alla conquista effettiva dei tre punti in palio. Il 2 è appunto fissato a 3.50 mentre l’x, equivalente al pareggio, è invece quotato a 3.00.