Diretta/ Empoli Verona (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via! (Serie A, 19 agosto 2023)

DIRETTA EMPOLI VERONA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Empoli Verona sta finalmente per cominciare. La squadra toscana viene da due campionati particolarmente buoni, in cui si è agevolmente salvata: entrambi se vogliamo sono stati caratterizzati da un calo nelle prestazioni nel girone di ritorno, ma alla fine il dato parla di 41 punti nel 2022 e 43 nel 2023, dunque Paolo Zanetti è riuscito a fare meglio del suo predecessore e ora, confermato in panchina, potrà senza ombra di dubbio confermarsi pur nella consapevolezza che una terza salvezza consecutiva sarà tutta da costruire.

Il Verona, dopo aver scollinato oltre i 50 punti con Igor Tudor che ha confermato l’ottimo lavoro del connazionale Ivan Juric, ha avuto un grande rallentamento: solo 31 punti nella stagione passata, ma come sappiamo sono stati sufficienti per garantirsi il playout che poi è stato vinto contro lo Spezia, dunque ora inizia la quinta stagione consecutiva in Serie A che è una sorta di record per l’epoca moderna. Nell’attesa di scoprire come andranno le cose in campo, mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali, poi sarà tempo di vivere la diretta di Empoli Verona! EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. A disposizione: Perisan, Stubljar, Pezzella, Shpendi, Henderson, Guarino, Ekong, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas, Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Joselito, Saponara, Patanè, Cabal, Cisse, Cazzadori, Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni. (agg. di Claudio Franceschini)

EMPOLI VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Verona non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 1^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Verona ci introduce a una partita giocata in Serie A anche nelle ultime due stagioni: è molto curioso notare come gli ultimi tre incroci siano terminati tutti 1-1, e che in generale l’Empoli abbia sempre segnato un gol in queste quattro uscite visto che nel novembre 2021 ha perso 2-1 al Bentegodi. In questo ultimo biennio i toscani hanno anche vinto in trasferta in Coppa Italia (secondo turno con un pirotecnico 4-3), ma se parliamo di campionato allora l’ultimo successo risale all’aprile 2016, qui al Castellani, e ormai parecchio tempo fa.

Autore del gol decisivo era stato Massimo Maccarone, i toscani erano quelli di Marco Giampaolo che aveva preso il posto di Maurizio Sarri; l’ultima vittoria esterna del Verona risale invece al novembre 2011 in Serie B (reti di Matteo Abbate, Jorginho e Emil Hallfredsson, per gli avversari Francesco Tavano) mentre nel massimo campionato l’Hellas non è mai riuscito a ottenere la posta piena sul terreno di gioco dell’Empoli. Sarà questa la volta buona? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

UNO SCONTRO DIRETTO?

Empoli Verona, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Si riparte al “Castellani” con i padroni di casa che hanno già dovuto mettere in archivio un passo falso, la sconfitta casalinga nel primo turno di Coppa Italia contro il Cittadella, con l’Empoli che come ogni anno si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con una squadra rinnovata, con la salvezza sempre come obiettivo primario.

Obiettivo inseguito anche dal Verona che ha sofferto fino alla fine nella scorsa stagione, guadagnandosi la permanenza in Serie A vincendo lo spareggio finale contro lo Spezia. In Coppa Italia gli scaligeri hanno superato il primo ostacolo, battendo l’Ascoli tra le mura amiche dello stadio Bentegodi. L’anno scorso pareggio per 1-1 al “Castellani” tra Empoli e Verona, il 20 aprile 2016 i toscani hanno battuto per l’ultima volta i veneti in casa col punteggio di 1-0, ultimo successo scaligero in Toscana datato 19 novembre 2011, 1-3 nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VERONA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Verona, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Caputo. Risponderà il Verona allenato da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Terracciano, Amione, Magnani, Doig; Hongla, Dawidowicz; Ngonge, Mboula, Saponara; Djuric.

EMPOLI VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











