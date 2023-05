Diretta/ Empoli Verona Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Renzi

DIRETTA EMPOLI VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA RENZI!

Inizia il match tra Empoli e Verona. Padroni di casa che la sbloccano dopo dieci minuti di gara! Ignacchiti fa il velo per Renzi che da solo in area deve solo toccarla, Empoli avanti. El Wafi, giallo per un fallo sulla fascia. Cazzadori ci prova di testa, bravo il portiere avversario a metterla in angolo. Traversa di Barsi! Empoli che sfiora il raddoppio, traversa di Barsi, arriva poi Renzi a botta sicura, palla in angolo. Empoli che continua ad attaccare a caccia del raddoppio, i toscani vogliono agganciare la zona play-off. La prima frazione termina dopo tre minuti di recupero, la decide al momento Renzi. (agg. Umberto Tessier)

EMPOLI VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Verona Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SI COMINCIA!

Eccoci al via della diretta di Empoli Verona Primavera: leggiamo allora alcuni dei numeri che riguardano queste due squadre. I giovani toscani in casa hanno finora viaggiato molto bene: quasi due punti a partita con 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i gol segnati (27) sono più del doppio rispetto a quelli realizzati in trasferta (12) e anche la difesa fa meglio, in termini generali l’Empoli ha ottenuto sette delle sue vittorie casalinghe nelle ultime otto, perdendo soltanto contro il Sassuolo nel penultimo impegno.

Il Verona da trasferta viaggia invece non benissimo: ha ottenuto 16 punti in 15 partite ma con pochi gol (16) e una difesa che ne ha incassati 21, però in termini assoluti il periodo è davvero ottimo perché troviamo cinque vittorie nelle ultime sei, unico pareggio quello contro il Frosinone e ultima sconfitta datata 31 marzo. Da notare dunque 16 punti in questo lasso di tempo: nelle precedenti cinque gare erano arrivati 2 punti. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Empoli Verona Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PUNTI PESANTI!

Empoli Verona, in diretta venerdì 12 maggio 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Squadre a braccetto verso la salvezza: nonostante l’ultimo ko in casa dell’Inter, l’Empoli si è ormai agevolmente assestato a metà classifica e ora va a caccia degli ultimi punti per chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Anche il Verona ha ormai completato la sua rimonta, staccandosi dalla zona play out di 7 lunghezze e agganciando proprio l’Empoli a quota 42 punti in classifica grazie all’ultima vittoria in casa contro l’Udinese penultima in classifica. All’andata pari per 2-2 tra le due compagini in casa degli scaligeri, il 13 febbraio 2022 l’Empoli ha battuto col punteggio di 2-1 il Verona nell’ultimo precedente disputato in Toscana tra le due formazioni nel campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti, Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski, Ekong, Bucancil. Risponderà il Verona allenato da Paolo Sammarco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Caia, Bernardi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, D’Agostino, Cisse.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI VERONA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











