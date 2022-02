Diretta/ Empoli Verona streaming video tv: punti salvezza in ballo (Primavera)

DIRETTA EMPOLI VERONA PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI!

Empoli Verona, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Punti salvezza in ballo con i toscani che da campioni d’Italia in carica hanno vissuto soffrendo il rinnovamento della formazione, ora a 17 punti dopo aver incassato sul campo del Cagliari la settima sconfitta consecutiva in campionato, l’ottava a partire dal ko in Supercoppa contro la Fiorentina dal quale è iniziata la crisi.

Il Verona proverà ad approfittarne, gli scaligeri arrivano però da una vittoria molto importante in casa contro il Napoli che li hanno portati a +3 dalla zona play out, un salto in avanti in classifica molto importante. Nel match d’andata il Verona ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 contro l’Empoli, i gol di Bragantini e Squarzoni regalarono i 3 punti agli scaligeri con i toscani che pareggiarono momentaneamente con Rossi.

DIRETTA EMPOLI VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Verona Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Biagini; Evangelisti, Pezzola, Filì, Rizza; Ignacchiti, Degli Innocenti, Fazzini; Rossi A.; Lozza, Magazzù. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon, Bosilj, Gomez, Terraciano, Minnocci, Bragantini, Sulemana.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



