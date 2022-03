Diretta/ Empoli Verona streaming video tv: toscani a caccia di riscatto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI VERONA: PARTITA COMBATTUTA!

Empoli Verona sarà diretta dall’arbitro Marcenaro, assistito dai guardalinee Giallatini e Bresmes, al Var Manganiello affiancato da Di Iorio. La gara in programma domenica 20 marzo alle ore 15.00 dallo stadio Castellani, è valida per la trentesima giornata di Serie A. Punti importanti in palio tra due squadre che arrivano a questo appuntamento da due momenti diametralmente opposti.

L’Empoli è situato al tredicesimo con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Gli azzurri non attraversano un bel periodo: tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Nell’ultimo turno è arrivato il ko esterno per 1-0 contro il Milan. Il Verona, invece, sogna l’Europa League: i gialloblu sono noni con 41 punti, raccolti grazie a 11 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. Nonostante la sconfitta contro il Napoli dell’ultimo turno, i veneti arrivano da un momento più che positivo: otto punti nelle precedenti quattro gare.

DIRETTA EMPOLI VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Empoli Verona sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VERONA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Empoli Verona. Sia Andreazzoli che Tudor devono fare i conti con numerosi indisponibili. Partiamo dai padroni di casa, privi di Haas, Ekong e Marchizza. Gli azzurri scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Henderson, Pinamonti. Possibile occasione dal 1’ per Cutrone, che però parte dietro lo scozzese Henderson nel ballottaggio. Squadra decimata per il Verona: fuori per infortunio Dawidowicz, Pandur, Retsos, Lazovic, Depaoli, Frabotta, Veloso e Lasagna. Out anche gli squalificati Faraoni, Ceccherini e Ilic. Gialloblu schierati con il 3-4-2-1: Montipò; Casale, Gunter, Coppola; Sutalo, Hongla, Bessa, Tameze; Barak, Caprari; Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si prevede grande equilibrio in questa diretta Empoli Verona: questo quanto confermano le agenzie di scommesse. I principali bookmakers italiani non vedono un netto favorito nel match del Castellani, prendiamo come esempio le quotazioni di Eurobet: la vittoria dell’Empoli è data a 2,65, il pareggio è dato a 3,35, mentre la vittoria del Verona è data a 2,60. Difese ballerini e attacchi dal grande potenziale, secondo gli analisti sarà una gara ricca di emozioni: l’Over 2,5 è dato a 1,65, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,10. Infine, segnaliamo le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,30.











