Prima di immergerci nella diretta di Empoli Verona, facciamo un passo verso i dati per capire a livello statistico chi potrebbe avere la meglio nella prossima ora e mezza di gioco. L’Empoli ha faticato per tutta la stagione sul piano realizzativo, con una media gol segnati di appena 0.81 a partita, tra le più basse del campionato. Il Verona non fa molto meglio, fermandosi a 0.86 reti di media, ma ha dimostrato una maggiore capacità di capitalizzare le poche occasioni create. Le differenze si allargano sul piano difensivo: l’Empoli subisce 1.56 gol a gara, mentre il Verona ne incassa addirittura 1.78, segno di una tenuta decisamente fragile e discontinua. Eppure, è proprio la squadra scaligera a vantare una percentuale di vittorie superiore (25% contro il 13.89% dei toscani) e un numero maggiore di clean sheet (8 contro 6), sintomo di prestazioni più compatte in alcuni momenti chiave.

Anche i numeri sugli Over parlano chiaro: il Verona è coinvolto più spesso in gare con almeno due reti (72.22% di Over 1.5), mentre l’Empoli si ferma al 66.67%. Tuttavia, i toscani mostrano maggiore presenza in gare ad alto punteggio, con il 47.22% di Over 2.5 contro il 44.44% degli avversari. La percentuale di partite in cui entrambe le squadre segnano è piuttosto bassa per entrambi i club, con l’Empoli al 38.89% e il Verona leggermente sopra al 52.78%. Adesso via al commento live della diretta di Empoli Verona, si parte! EMPOLI (3-4-2-1): D. Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, L. Henderson, A. Grassi, Giu. Pezzella; Cacace, Fazzini: Se Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa VERONA (3-5-1-1): Perilli; Ghilardi, D. Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Suslov; A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA EMPOLI VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due opzioni per seguire la diretta Empoli Verona senza andare allo stadio e riguardano l’utilizza di almeno una piattaforma tra Sky e DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà l’incontro in televisione sul canale Sky Sport 253. La piattaforma a pagamento offrirà invece lo streaming del match da app e sito web.

EMPOLI VERONA, UN DUELLO PER LA SALVEZZA

E’ prevista per domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Empoli Verona. Presso lo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena si sta per disputare una partita fondamentale per quanto concerne la lotta per la salvezza in Serie A. I padroni di casa sono in diciottesima posizione con trentuno punti, gli stessi ma comunque alle spalle del Lecce, ed hanno sconfitto il Monza nello scorso turno di campionato. Gli ospiti sono invece al quindicesimo posto con trentaquattro punti ed hanno pareggiato col Como nell’ultima giornata.

Le combinazioni per evitare la retrocessione in Serie B che riguardano queste due compagini sono diverse e sono anche condizionate dai risultati provenienti dagli altri campi, in particolare tenendo d’occhio le sfide tra Lazio e Lecce, Atalanta e Parma così come quella tra Venezia e Juventus. Rimangono in piedi pure le chances di dover giocare uno spareggio a stagione regolare conclusa, con i veneti che potrebbero vedersela col Parma e lo stesso vale pure per i toscani, i quali potrebbero dover affrontare in alternativa i lagunari.

EMPOLI VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ragionando sulle probabili formazioni della diretta Empoli Verona è inevitabile sottolineare le assenze per infortunio di Haas, Kouamé, Zurkowski, Maleh, Pellegri e Sazonov tra i padroni di casa ed è per questo che mister D’Aversa dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Vasquez, Marianucci, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Anjorin, Fazzini ed Esposito in avvio. Il tecnico ospite Zanetti dovrà invece rinunciare solamente ad Harroui e sarà quindi libero di schierare un modulo 3-4-1-2 con Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric, Suslov, Tengstedt e Sarr dal primo minuto del match.

DIRETTA EMPOLI VERONA, LE QUOTE

Il fattore campo sembra essere determinante nel delineare le quote relative al pronostico della diretta Empoli Verona per i bookmakers. Se si guarda per esempio ai numeri proposti da Sisal, possiamo ad esempio evidenziare che i toscani sono dati come favoriti alla vigilia per conquistare il successo ed il loro trionfo viene appunto pagato a non più di 1.95. Il secondo punteggio più probabile è il pareggio con il segno x fissato a 3.25 mentre ci sono decisamente meno chances di vittoria per gli scaligeri, visto che il 2 è quotato a 4.25 dall’agenzia di scommese.