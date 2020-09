Diretta/ Entella Albinoleffe (Coppa Italia): streaming video tv, a caccia di conferme

DIRETTA ENTELLA ALBINOLEFFE: ZAFFARONI PROVA L’IMPRESA

Entella Albinoleffe viene diretta dal signor Gariglio e si disputerà alle 16.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Pari senza reti all’esordio in campionato per i liguri, che non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Cosenza: comunque un buon primo passo avanti, considerando che i silani nella scorsa stagione si sono dimostrati cliente difficile per tutti tra le mura amiche. L’Entella cercherà dunque in Coppa la sua prima vittoria stagionale contro un Albinoleffe che ha già superato un turno della competizione con un vero e proprio colpaccio, la vittoria sul campo della quotata Ternana, 1-2 grazie ai gol seriani di Cori e Canestrelli. In campionato, come per gli avversari di turno in Coppa, anche l’Albinoleffe è andato incontro ad un pari a reti bianche, 0-0 contro il Livorno appena retrocesso dalla Serie B, mettendo in luce qualche lacuna offensiva ma anche una solidità della retroguardia già invidiabile.

DIRETTA ENTELLA ALBINOLEFFE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Albinoleffe non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni di Entella Albinoleffe, sfida in programma allo stadio Comunale e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. L’Entella sarà schierata dal tecnico Bruno Tedino con un 4-3-3: Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Crimi, Paolucci, Brescianini; Morra, Brunori, De Luca. 3-5-2 per l’Albinoleffe di Zaffaroni con questo undici titolare schierato dal 1′: Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gusu, Trovato, Nichetti, Gelli, Petrungaro; Cori, Manconi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Entella Albinoleffe, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,60 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,80 volte la vostra giocata.



