Diretta/ Entella Ancona (risultato 0-0) video streaming: fase di studio!

DIRETTA ENTELLA ANCONA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Comunale di Chiavari, la Virtus Entella ospita l’Ancona in questa gara valida per la prima giornata del Girone B, del campionato di Serie C. La formazione ligure vuole partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, ma dovrà dimostrare di aver superato l’assenza di bomber Merkaj, mentre gli ospiti puntano a raggiungere ancora una volta i playoff.

Parte forte la formazione biancazzurra, con un cross molto velenoso di Tomaselli che per questione di pochissimi centimetri non incontra la zampata decisiva di Zappella. Errore di valutazione di Agyemang che lascia scorrere senza accorgersi del pericolo alle proprie spalle. Per il resto stiamo assistendo ad un’intensa fase di studio.

DIRETTA ENTELLA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia della diretta di Entella Ancona è particolare: le due squadre non si sono incrociate per 44 anni tra il 1972 e il 2016, poi lo hanno fatto nelle ultime due stagioni di Serie C e adesso “minacciano” di rinverdire la tradizione. Per di più il bilancio è abbastanza netto nelle ultime uscite, vale a dire nelle cinque che riguardano il nuovo millennio: ha sempre vinto la Virtus Entella, che dunque entra in questa sfida di Chiavari con cinque affermazioni consecutive e ben 13 gol segnati, a fronte di appena 3 subiti. Nello scorso campionato i biancazzurri hanno sempre segnato tre gol all’Ancona: al Del Conero un netto 3-0, qui al Comunale in Liguria un pirotecnico 3-2 andato in scena a fine ottobre.

Una rimonta incredibile: i marchigiani avevano chiuso il primo tempo in vantaggio con la doppietta di Alessio Di Massimo, ma tra 70’ e 95’ l’Entella, anche grazie alla superiorità numerica (espulso Simone De Santis al 67’), aveva ribaltato tutto con il rigore trasformato da Silvio Merkaj e poi le reti messe a segno da Joshua Tenkorang e Alessandro Faggioli, peraltro grande ex della partita. Dunque l’Ancona avrà il dente avvelenato oggi, vedremo cosa succederà sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta del match Entella Ancona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Ancona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Entella Ancona, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Nelle ultime due stagioni, gli scontri diretti tra l’Ancona e l’Entella si sono conclusi con quattro sconfitte consecutive per i dorici. La domanda ora è se questa quinta occasione possa finalmente rompere questa serie negativa. I tifosi anconetani, così come la squadra stessa, nutrono speranze in questo senso. Tuttavia, è importante notare che anche quest’anno l’Entella è considerata tra le favorite per la vittoria del campionato, con l’Ancona che nello scorso campionato si è spinto comunque avanti nei play off, cedendo soltanto al Lecco poi promosso in Serie B.

La squadra guidata dal presidente Antonio Gozzi ha fatto investimenti significativi per cercare la promozione in categoria superiore. Nonostante la partenza del prolifico attaccante Silvio Merkaj (che si è trasferito in Serie B al Sudtirol), è stato acquisito Claudio Santini, un altro attaccante con un impressionante record di gol, proveniente dal Rimini e cercato anche dalla stessa Ancona durante questa sessione di mercato. Gli obiettivi dei biancazzurri sono chiari: ritornare in Serie B senza passare attraverso i play off, fatali l’anno scorso per i liguri contro il Pescara. Il primo test per la nuova Ancona, guidata da mister Donadel, si prospetta immediatamente impegnativo.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Entella Ancona, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Parodi, Bonini, Manzi; Tomaselli, Meazzi, Corbari, Di Mario; Petterman; Faggioli, Zamparo. Risponderà l’Ancona allenato da Marco Donadel con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Vitali; Marenco, Camigliano, Barnabà; Moretti, Useini, Gatto, Agyemang; Simonetti; Lombardi, Mattioli.

ENTELLA ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.











