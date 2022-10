Diretta/ Entella Ancona streaming video tv: caccia alla continuità (Serie C)

DIRETTA ENTELLA ANCONA: PARTITA COMBATTUTA!

Entella Ancona, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale di Chiavari, sarà una gara valida per la decima giornata del girone B di Serie C. Di fronte due squadre reduci da un periodo più che positivo e alla ricerca di continuità: punti pesantissimi in palio.

L’Entella ha raccolto 17 punti nelle ultime nove giornate, frutto di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Merkaj e compagni arrivano a questo appuntamento da tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta per 1-2 sul campo del Montevarchi. L’Ancona, invece, è a quota 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Gli ospiti sono reduci da due successi consecutivi, l’ultimo per 2-4 contro l’Olbia.

ENTELLA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Ancona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Entella Ancona sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ANCONA

Dopo aver presentato la diretta Entella Ancona, è il momento di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il consueto 4-3-1-2: De Lucia, Zappella, Reali, Parodi, Barlocco, Corbari, Paolucci, Palmieri, Tenkorang, Merkaj, Zamparo. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con il 4-3-3: Vitali, Mezzoni, Bianconi, De Santis, Brogni, Simonetti, Prezioso, D’Eramo, Petrella, Spagnoli, Moretti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Entella Ancona vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dall’agenzia Goldbet: la vittoria dell’Entella è data a 1,69, il pareggio è quotato 3,55, mentre la vittoria dell’Ancona paga 4,60 volte la posta. Per quanto riguarda il numero di gol del match, l’Under 2,5 è a 1,70, mentre l’Over 2,5 è 2,00. Leggermente più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,89 e 1,79.

